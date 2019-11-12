Самарской области выделят дополнительно 1 млрд рублей на строительство Фрунзенского моста

Самарская область получит из федерального бюджета около 1,8 млрд руб. Деньги будут направлены на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает региональное правительство.

При этом 1 млрд руб. из общей суммы планируется направить на реализацию второго этапа строительства мостового перехода «Фрунзенский». Он будет включать обустройство магистральной трассы общегородского значения от ул. Шоссейная до границы Самары.

Протяженность участка составит 7,8 км. Дорога будет соединяться с федеральными трассами в сторону Оренбурга и Казахстана и региональной автодорогой Самара-Волгоград. Также она будет востребована жителями микрорайона «Южный город» и Новокуйбышевска.

Георгий Портнов