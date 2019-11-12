Новый застройщик приступил к работам на долгострое ЖК «Радужный» в Ижевске

Новый застройщик долгостроя ЖК «Радужный» на ул. Нижняя в Ижевске, которым является ГК «Зардон», приступил к работам на объекте. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Ход строительства объектов проинспектировал премьер правительства республики Ярослав Семенов, который отметил, что проектно-сметная документация на достройку домов уже готова. Сейчас необходимо сделать входные группы, вертикальную планировку строительной площадки и завершить на зимней период внутреннюю отделку и сети в доме №39. На следующий год переходят внешние площадочные сети, внешняя отделка дома №38 и благоустройства.

«Подрядчик подготовит график выполнения работ и в регулярном режиме инициативная группа дольщиков сможет контролировать процесс. Следующий очень важный этап на 2020 год — взаимодействие с сетевыми организациями по подключению внешних сетей к строящимся домам»,— добавил господин Семенов.

Напомним, что ЖК «Радужный» включает в себя два недостроенных 12-ти этажных дома по ул. Нижняя в Ижевске. Первый дом должны были сдать в первом полугодии 2016 года, второй — во втором полугодии 2015 года. Так, предыдущий застройщик АО «Интеграл» из Башкирии не выполнил обязательства перед 145 дольщиками. В июле 2019 года недостроенные дома передали новому застройщику — ГК «Зардон» из Ижевска.