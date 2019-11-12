Омская прокуратура требует конфисковать дорогостоящий BMW полицейского

Прокуратура Омской области направила в суд иск об обращении в доход государства дорогостоящего автомобиля BMW, приобретенного семьей полицейского на неподтвержденные доходы. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры региона Дмитрий Павленко.

В 2017 году сотрудник дежурной части УМВД по Омску и его супруга приобрели новенький автомобиль BMW 520D XDrive стоимостью свыше 3,6 млн руб. Престижная иномарка была оформлена на супругу стража порядка. «При этом в справке о доходах, расходах и имуществе супруги полицейского информация о данной сделке отсутствовала»,— отметили в прокуратуре, добавив, что супруги не представили сведения о происхождении средств, за счет которых приобретен автомобиль. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обратить в доход государства машину BMW, приобретенную на неподтвержденные доходы.

Константин Воронов