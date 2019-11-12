Пассажиропоток «Большого Савино» за 10 месяцев 2019 года вырос на 8% по сравнению с прошлым годом

Международный аэропорт «Пермь» в октябре 2019 года обслужил 144 994 пассажиров, что на 13,5% превышает результат за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Объем перевозок на внутренних воздушных линиях в октябре вырос на 9,2% по сравнению с октябрем 2018 года. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Международными рейсами за указанный период воспользовались 32 569 человек, что на 31,2% больше показателя аналогичного периода 2018. Чаще всего из Перми летали в Анталью, Ларнаку и Прагу.

По итогам 10 месяцев 2019 года услугами аэропорта Большое Савино воспользовались более 1,4 млн, что стало на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, что в 2018 году Международный аэропорт «Пермь» впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - 1,5 млн человек. В этом году миллионного пассажира аэропорт встречал уже в августе.