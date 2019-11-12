Птицефабрику «Равис» оштрафовали за экологические нарушения

Челябинская природоохранная прокуратура совместно со специалистами областного управления Росприроднадзора провела проверку исполнения требований природоохранного законодательства компанией «Равис – птицефабрика Сосновская». Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, установлено, что с июня 2018 по январь 2019 года предприятие вело хозяйственную деятельность, связанную с обращением с отходами, без проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Также «Равис» не обеспечил в полной мере учет этой деятельности.

Показатели работы газоочистных установок проверялись в прошлом году один раз, в то время как федеральное законодательство требует делать это не реже двух раз в год. В паспорт установок не заносятся своевременно данные о результатах планово-предупредительного ремонта. Помимо этого, птицефабрика не ведет реестр газоочистных установок, что также является нарушением правил эксплуатации. Также «Равис» не согласовал с минэкологии региона мероприятия, проводимые в период наступления неблагоприятных метеоусловий.

Природоохранная прокуратура возбудила в отношении юридического и должностного лиц дела об административных правонарушениях, генеральному директору внесено представление об устранении нарушений. Двух виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Росприроднадзор оштрафовал юрлицо на 120 тыс. руб., должностное лицо – на 12 тыс. руб.