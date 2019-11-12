Тысяча человек эвакуирована из школы в Барнауле

Более 1 тыс. учащихся и сотрудников школы №128 в Индустриальном районе Барнаула эвакуированы из-за задымления, сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре городской администрации. Задымление обнаружили утром 12 ноября. «Произошло короткое замыкание в распределительной коробке, расположенной в административном кабинете второго этажа здания»,— сказал собеседник агентства, отметив, что после отключения электроэнергии очаг задымления был ликвидирован. Угрозы нахождения в здании нет. Занятия во второй смене будут проводиться по расписанию.

Илья Николаев