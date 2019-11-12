В Ижевске осудили сбившего насмерть коллегу экс-полицейского

Октябрьский райсуд Ижевска вынес приговор бывшему полицейскому, совершившему наезд на велосипедиста, который скончался на месте аварии. Погибший также являлся сотрудником внутренних дел, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии. Подсудимому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Также суд удовлетворил исковые требования о взыскании с виновного компенсации морального вреда. В суде экс-полицейский свою вину не признал, но ранее частично возместил моральный вред, причиненный супруге погибшего.

Установлено, что в мае 2018 года подсудимый, двигался на легковом автомобили по окружной автодороге Ижевска в состоянии алкогольного опьянения на высокой скорости. Тем самым он не смог своевременно обнаружить велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в попутном направлении, совершив на него наезд. В результате аварии велосипедист скончался. Затем в отношении водителя автомобиля возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

В декабре 2018 года сообщалось, что полицейского из Ижевска будут судить за наезд на велосипедиста, который погиб на месте аварии. Утверждалось, что сотрудник МВД находился в машине со своим коллегой. Согласно материалам дела, 11 мая 2018 года полицейские распивали спиртное в ночное время. Затем поехали на автомобиле за алкоголем. Во время поездки они сбили велосипедиста, который ехал в попутном направлении — он скончался на месте аварии. Отмечается, что погибший также был сотрудником органов внутренних дел, у него остались несовершеннолетние дети. Тогда в МВД отметили, что оба сотрудника уволены из ОВД.