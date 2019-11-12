В 2020 году жителей Татарстана ждут 120 выходных дней

В следующем году жителей Татарстана ожидаются 120 выходных и праздничных дней. Производственный календарь опубликован на сайте Минтруда республики.

С 1 по 8 января в Татарстане продлятся новогодние каникулы. 4 и 5 января приходятся на выходные, поэтому их перенесли на 4 и 5 мая. 23 января отмечается День защитника Отечества, 8 марта — международный женский день, 1 мая — праздник весны и труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России, 30 августа — День Республики Татарстан, 4 ноября — День народного единства, 6 ноября — День конституции Татарстана.

Кроме того, татарстанцы будут отдыхать в дни религиозных мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. По данным ДУМ Татарстана, предварительными датами празднования в 2020 году назначены 24 мая и 31 июля, соответственно,

"Ъ-Казань"