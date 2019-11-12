Специалисты из Монголии проинспектируют производителей свинины в Удмуртии

С 11 по 21 ноября специалисты ветеринарной службы Монголии проинспектируют производителей свинины из Удмуртии, а также Новосибирской, Курской и Тамбовской областей, заинтересованных в поставках продукции на монгольский рынок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отметим, что в январе 2019 года в Монголии зарегистрировали африканскую чуму свиней. Кроме того, летом текущего года монгольские специалисты проинспектировали несколько птицеводческих предприятий. В итоге право на экспорт своей продукции получили Благодарненский филиал ООО «Ставропольский бройлер», ООО «Птицекомбинат» из Невинномысска и Токаревская птицефабрика. Всего разрешение на ввоз мяса птицу в Монголию имеют семь предприятий из России.