Электроснабжение в Курортном районе восстановлено

Аварийные службы ПАО «Ленэнерго» восстановили электроснабжение в Курортном районе Петербурга после технологического нарушения на оборудовании 35 кВ. По состоянию на утро, 12 ноября, все потребители получают электроэнергию в полном объеме, сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что о сбое в работе линий электропередач стало известно накануне вечером. На отсутствие электричества жаловались жители Сестрорецка, Репино и Солнечного. Прибывшие на место бригады «Ленэнерго» временно переподключили потребителей к сети по резервным схемам.