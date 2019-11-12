ММК представит инновационные разработки на «Металл-Экспо»

В Москве начинает работу юбилейная, 25-я, Международная промышленная выставка «Металл-Экспо'2019», участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат.



Магнитка – неизменный участник этого крупнейшего в России металлургического и промышленного форума. Коллективный стенд ММК традиционно один из самых больших и представительных на «Металл-Экспо». На нем будут представлены продукция и технологические возможности около десяти обществ, входящих в Группу ММК, в том числе самого Магнитогорского металлургического комбината.

ММК выпускает самый широкий на пространстве СНГ спектр металлопродукции различного назначения. Среди продуктовой линейки компании выделяются высокопрочные и износостойкие импортозамещающие стали, выпускаемые под брендом MAGSTRONG. Эти стали используются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт, для выпуска почвообрабатывающей, посевной и уборочной техники.

Под маркой MAGSTRONG в настоящее время выпускается и продукция из листовой криогенной стали марки 0Н9. Такая сталь способна противостоять условиям сверхнизких температур и используется при производстве, хранении и транспортировке сжиженного и компримированного природного газа. Эта продукция также является импортозамещающей.

Будет представлена на выставке и продукция ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод», выпускающего уникальную для России линейку продукции: электрооцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием с технологией Print. В частности, будут представлены премиальные виды проката с полимерным покрытием, выпускаемые под брендами SteelArt и «Муар». Это металлопрокат с трёхслойным полимерным покрытием, который предельно точно воспроизводит структуру и фактуру натуральных материалов: камня, дерева, кирпича и других – и при этом обеспечивает несравнимо более низкую стоимость и легкость монтажа.

Безусловной новинкой Магнитки станет демонстрация на стенде ММК инновационного технологического продукта «Модульный пассивный промышленный экзоскелет EXORISE». Модели экзоскелетов будут представлены как на манекенах, так и на работниках компании и представителях разработчиков – R&D-центра Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова и ООО «Экзорайз». С инициативой создать экзоскелеты для представителей самых трудоемких металлургических специальностей, таких как дверевые коксовых батарей или горновые доменного цеха, выступило руководство ПАО «ММК». Для изготовления экзоскелетов были созданы математические модели человека, выполняющего ту или иную технологическую операцию. Пассивные промышленные экзоскелеты, усиленные элементами из высокопрочной стали MAGSTRONG, позволяют кардинально снизить нагрузки на коленный, плечевой, тазобедренный и локтевой суставы, поясничный отдел позвоночника. Кроме того, существенно повышается производительность труда работников. Созданные модели экзоскелетов успешно прошли апробацию в условиях действующей производственной площадки Магнитогорского металлургического комбината и сегодня выходят на рынок как коммерческий продукт.

Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2019» проходит с 12 по 15 ноября в Москве на площадке ВДНХ. Здесь представлено все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современного оборудования и технологий для инновационного развития. В выставке примут участие 570 компаний из 34 стран мира. Организаторы ожидают, что мероприятие посетят свыше 30 тысяч человек. Деловая программа выставки включает около 50 мероприятий – конференции, семинары, круглые столы по всем сегментам металлургического бизнеса, а также различные конкурсы. ММК также будет участвовать во многих мероприятиях «Металл-Экспо».