«Уралкуз» представляет на «Металл-Экспо» детали для машиностроения и образцы спецсталей

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») представляет на крупнейшей металлургической выставке страны «Металл-Экспо» продукцию для тяжелого машиностроения, авиационной и нефтегазовой промышленности, а также 13 видов специальных сталей. Выставка проходит в Москве, в одном из павильонов ВДНХ, с 12 по 15 ноября.



На стенде «Уралкуза» можно увидеть подошву трака гусеницы, лонжерон крыла самолета, коленвал судового двигателя, элементы шарового крана, а также образцы различных марок стали для их изготовления.

Значительную часть экспозиции «Уральской кузницы» составляет продукция для авиа- и ракетостроения, где, например, используются раскатные кольца. Также посетители «Металл-Экспо» смогут увидеть уменьшенный в 10 раз коленчатый вал для дизельных двигателей судов. Предприятиям, производящим нефтегазовое оборудование, «Уральская кузница» предлагает корпус и запорный элемент шарового крана. Задвижки такого типа используются для обустройства месторождений, а также на нефтеперерабатывающих заводах и газораспределительных станциях.

Выставка проводится уже в 25-й раз. В этом году в ней примет участие более 550 компаний из 35 стран мира. Посетителями выставки станут свыше 30 тыс. человек.

«Уральская кузница» – крупнейший в России производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов. Предприятие производит штамповки практически для всех отраслей машиностроения. Занимает более 20 % российского рынка штамповок, а также одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей локомотивов подвижного состава. Предприятие имеет наукоемкое производство в Челябинском филиале, который занимается выплавкой всех известных на сегодня специальных сталей и жаропрочных сплавов. ПАО «Уралкуз» входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».