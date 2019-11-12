В бюджет Тюменской области заложили 400 млн рублей на поддержу алкогольного завода

Правительство Тюменской области намерено предоставить поддержку в виде госгарантий на 400 млн руб. алкогольному заводу «Бенат». Средства заложили в проект трехлетнего бюджета региона на 2020-2022 годы.

По словам гендиректора завода Александра Бабенко, которые приводит «Ura.ru», кредит необходим предприятию на покупку права использования федеральных специальных марок и уплату в бюджет акцизов. При этом он отметил, что за последние семь лет правительству ни разу не приходилось отвечать по займам алкозавода перед коммерческими банками.

ОАО «Бенат» было основано в 1991 году. Предприятие, 80% которого принадлежит области, является крупнейшим производителем алкогольной продукции в УрФО. В 2008 году был построен новый завод ОАО «Бенат». Летом 2012 года у «Бената» начались проблемы, когда один из кредиторов — «Фонд Альфа Мебель» — потребовал наложить арест на счета предприятия. В ответ акционеры «Бената» инициировали процедуру банкротства. При этом руководство предприятия заявляло, что это было сделано для «финансового оздоровления предприятия». Весной 2013 года производство по делу о банкротстве ОАО «Бенат» было прекращено.