Горнолыжный курорт ММК примет первый этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. Участниками стартов, проводимых Международной федерацией лыжного спорта (FIS), станут около 200 спортсменов.



7-8 декабря в 12:00 по местному времени на территории курорта «Банное» (горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск») состоятся соревнования по параллельному слалому-гиганту (PGS) и параллельному слалому (PSL). На сегодняшний день заявки на участие уже подали 150 спортсменов из 16 стран, включая Россию. Всего спортсменам предстоит разыграть четыре комплекта наград.

Российские сноубордисты традиционно являются одними из лидеров в параллельных дисциплинах. Так, 19-летний Дмитрий Логинов стал в прошлом сезоне двукратным чемпионом мира: победа в параллельном гигантском слаломе сделала его самым молодым чемпионом мира в истории дисциплины. Другой россиянин Андрей Соболев в сезоне 2018-2019 годов выиграл общий зачет Кубка мира в параллельных дисциплинах и стал обладателем большого Хрустального глобуса.

В топ-10 лучших спортсменок Кубка мира вошли две россиянки: Наталья Соболева – восьмое место, и Милена Быкова – десятое место. В прошлом сезоне Наталья Соболева завоевала серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира. Благодаря домашнему этапу сборная России получила возможность выставить расширенный состав. В заявке сборной – 32 спортсмена (16 мужчин и 16 женщин).

В течение десяти дней на территории курорта будет построен уникальный мобильный стадион, сравнимый с олимпийским. Трибуна высотой 12 метров, в ширину 74 метра, сможет вместить 3300 человек. Для болельщиков на стадионе на русском, английском и немецком языках будут работать спортивные комментаторы: Андрей Кондрашов (Москва) – уважаемый и опытный журналист, телеобозреватель, имеющий опыт работы на многих Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных событиях; Йенс Циммерман (Германия) – немецкий диктор, журналист, ведущий. В его активе работа на трех последних Олимпийских играх, а также других мировых соревнованиях.

Болельщиков кубка порадует огромный 10-метровый светодиодный экран, транслирующий ход соревнований. Права на показ первого этапа кубка мира приобрели 14 телекомпаний, включая «Евроспорт», «Матч страна», «ОТВ» и другие. Производством телевизионного сигнала и аудиовизуальным сопровождением соревнований будет заниматься команда из 120 человек, включая инженеров и операторов. Режиссер трансляции – Станислав Хитрин, главный режиссер специальных проектов компании МАТЧ ТВ (Москва)

В преддверии соревнований 6 декабря 18:30 в санатории «Юбилейном» состоится презентация, выход команд, публичная жеребьевка сильнейшей группы у женщин и мужчин, а также красочное музыкальное шоу «Рождественские встречи в “Юбилейном”». Гости увидят выступление танцующего оркестра дедов морозов – Ural band, танцующих снегурочек и медведей. В завершении всех ждет фейерверк. Вход бесплатный.