ММК представил успешный опыт роботизации процессов

Специалисты Центра компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис», входящего в Группу ПАО «ММК», приняли участие в конференции «BPM'19 Процессы цифрового предприятия» в Москве.



В докладе «RPA. От фантазии к реальности» они рассказали об опыте применения на предприятии технологии RPA – программной роботизации бизнес-процессов. Были представлены программные роботы, разработанные силами Центра компетенций для Группы ММК и сторонних заказчиков. На сегодняшний день в Группе ПАО «ММК» успешно функционируют десятки программных роботов RPA, а Центр компетенций обладает достаточной экспертизой, чтобы составить конкуренцию ведущим интеграторам RPA-решений.

Конференция «BPM'19 Процессы цифрового предприятия» прошла в российской столице в конце октября и была посвящена вопросам цифровой трансформации – тому, как выбирать и как применять интеллектуальные решения для управления бизнес-процессами. Одной из главных целей конференции является знакомство с опытом управления бизнес-процессами на российских предприятиях, вставших на путь цифровой трансформации.