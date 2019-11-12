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Повара из Новокузнецка обвинили в оправдании терроризма

Управление ФСБ по Кемеровской области возбудило уголовное дело против повара одного из кафе Новокузнецка, который обвиняется в оправдании терроризма. По версии следствия, повар в обсуждении одной из публикаций в группе «Инцидент Новокузнецк» в соцсети «ВКонтакте» разместил комментарии, оправдывающие терроризм как метод борьбы с представителями органов местного самоуправления. Как рассказали в пресс-службе УФСБ, работник общепита высказывал мнение об уместности применения радикальных мер воздействия на действующую городскую власть, вплоть до организации взрывов в южной столице Кузбасса. Дело расследуется по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), санкций по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

Константин Воронов


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