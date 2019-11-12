«Сатурн-Р» начнет строительство торгового центра в ЖК «Арсенал» летом 2020 года

Владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин сообщил “Ъ-Прикамье”, что этим летом компания приступит к строительству ТЦ в ЖК «Арсенал». Возводить торговый центр строительная организация будет своими силами.

«Сатурн-Р» выкупил участок в микрорайоне Красные Казармы у ООО «СтройАльянс „Мотовилихинские заводы“» в начале 2015 года. Разрешения на строительство первых домов в квартале №272, ограниченном улицами Чернышевского, Героев Хасана и Льва Шатрова, были выданы в 2016 году. Первая очередь представляет собой четыре дома переменной этажности (11–25 этажей). В 2018 году застройщик и администрация Перми подписали соглашение о строительстве на территории микрорайона школы на 1225 учащихся. Общая площадь застройки второй очереди ЖК «Арсенал» составляет 119 тыс. кв. м.

Строительство ТЦ на территории жилого комплекса также было в планах «Сатурн-Р», однако ранее, по планам девелопера, площадь торгового центра должна была составить до 400 тыс. кв. м. В самом крупном ТЦ в городе должны были разместиться бассейн, ледовый каток и кинозалы. Торговый объект «Сатурн-Р» намеревался построить по схеме крупнейшего в мире центра «Дубай Молл» — с парковками на каждом торговом уровне. В 2019 году проект обсуждался на встрече представителей холдинга с губернатором Максимом Решетниковым, в итоге компания отказалась от возведения небоскреба.

«Высотная доминанта, по мнению властей, должна быть в другом месте, здесь она не совсем уместна. Это нормальная позиция, и мы ее понимаем и принимаем. Многофункционального комплекса без жилья здесь тоже не будет»,— сообщил по итогам встречи директор холдинга по строительству Николай Кирюхин. По словам господина Кирюхина, на площадке построят дома класса «комфорт плюс» переменной этажности и небольшой торговый центр.