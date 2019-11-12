Краевое минимущество изымает землю под частным домом в квартале №5

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края обратилось в Ленинский райсуд с требованием изъять земельный участок площадью 1608 кв. м и расположенный на нем объект недвижимости — жилой дом площадью 308,2 кв. м по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 12. Об этом сообщила пресс-служба суда. Ответчиками являются Борис и Татьяна Ковалевские.

Согласно публичной кадастровой карте, указанный дом находится в квартале №5 (ограничен улицами Окулова, Осинской, Монастырской, Попова). На этом участке краевые власти собираются реализовать некий инфраструктурный проект.

Ранее минимущество подало иски об изъятии у бывшего девелопера квартала №5 — компании «Авенида». Источник в кабмине пояснил, что иск к чете Ковалевских — только один из серии подобных. Всего в указанном доме зарегистрировано 50 физлиц, каждому принадлежит по несколько квадратных метров жилплощади. Краевые власти оценили выкуп жилплощади в 24 млн руб., часть жильцов отказались ее продавать, и сейчас идет изъятие.