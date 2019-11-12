Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км

Камчатский вулкан Шивелуч во вторник выбросил столб пепла на высоту 9 км над уровнем моря, ему присвоен оранжевый (один из предельных) код авиационной опасности, сообщило ГУ МЧС региона. Пепловый шлейф протянулся в северо-западном направлении от вулкана.

«Утром 12 ноября зарегистрировано незначительное выпадение пепла в поселке Усть-Камчатск (административный центр Усть-Камчатского района.— “Ъ”). Угрозы жизнедеятельности населения нет. Продолжение пеплопада не наблюдается»,— говорится в сообщении. Спасатели отметили, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят, нет в районе и зарегистрированных туристических групп.

Шивелуч высотой 3,28 км — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около пяти тысяч человек. Активность вулкана усилилась в мае 2009 года.

Эрнест Филипповский, Хабаровск