«Парма» уступила «Химкам»

Очередной матч в рамках чемпионата Единой Лиги ВТБ «Парма» провела в Подмосковье против лидера турнира «Химок». Соперник не потерпел ни одного поражения, выиграв все свои матчи, а в активе пермских баскетболистов был лишь один удачно завершенный матч. Тем не менее, матч соперники сыграли на равных. Встреча завершилась со счетом 103:100.

Самым результативным в этой игре стал защитник пермяков Адас Юшкевичус. На его счету 37 очков при реализации 12 из 19 бросков с игры. Лидер «Химок» Алексей Швед закончил матч с 24 очками.

У «Пармы» это пятое поражение в турнире и она занимает 12-е место.

Следующем матче пермский клуб проведет на своей площадке. 16 ноября соперником «Пармы» будет казанский «Уникс».