Украинский вице-премьер рассказал о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что его страна находится в «фактическом состоянии войны» с Россией. Конфликт может завершиться только после возврата «оккупированных территорий» и выплаты компенсации «за агрессию», сообщил он в интервью «РБК Украина».

Вице-премьер сказал, что выступает за нормализацию отношений с Россией, но не по принципу «взяли и забыли». «Конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло»,— считает господин Кулеба.

Ранее он говорил, что Украине нужно научиться жить с Россией. Дмитрий Кулеба призывал подходить к этому вопросу прагматично и рационально.

Вице-премьер считает, что есть сферы бизнеса, где страны будут неизбежно сотрудничать. В качестве примера он привел транзит российского газа через Украину.