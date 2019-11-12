Умер оставивший надпись на Рейхстаге ветеран

Участвовавший во взятии Берлина и оставивший надпись на Рейхстаге ветеран-фронтовик Семен Усачев умер в Славянске (Украина), передает «Российская газета». 9 мая 1945 года фотограф запечатлел момент, когда Семен Усачев расписывался на Рейхстаге. Спустя 40 лет после Победы снимок стал открыткой. В 1985 году ее издали тиражом 1,5 млн.

Возле колонны Рейхстага он вывел мелом дату и свою фамилию — «9.5.45 Усачев».

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