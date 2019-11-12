Лондонский сглаз

В Лондоне на Nitto ATP Finals, итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) c призовым фондом $9 млн, вступил в борьбу россиянин Даниил Медведев. В своем первом матче он уступил греку Стефаносу Циципасу, над которым в пяти предыдущих официальных встречах одержал пять побед подряд. Впрочем, корреспондент “Ъ” Евгений Федяков, наблюдавший за игрой соотечественника с трибуны O2 Arena, и пообщавшийся с ним на пресс-конференции, утвердился во мнении, что для Даниила Медведева на этой неделе потеряно еще не все.

Когда прошлогодний чемпион Nitto ATP Finals Александр Зверев, принимавший участие в жеребьевке нынешнего состязания, отправил себя в одну группу с Рафаэлем Надалем, Стефаносом Циципасом и Даниилом Медведевым, казалось, что россиянину такой вариант на руку. Причем одним из главных аргументов в пользу этого мнения был счет его личных встреч с Циципасом — 5:0. На самом же деле обращаться с цифрами на итоговых турнирах следует чрезвычайно аккуратно. Уровень мастерства каждого участника здесь настолько высок, что порой проверку на прочность не выдерживают даже самые очевидные статистические тенденции.

Оценивая соотношение сил Медведева и Циципаса, разумеется, не стоило сбрасывать со счетов психологическую подоплеку их противостояния. Она выражается не только в личном конфликте, который по недоразумению в пылу борьбы внезапно вспыхнул между двумя бывшими приятелями в Майами весной прошлого года, но и в продолжавшемся до последнего времени заочном обмене колкостями на пресс-конференциях. Впрочем, это была всего лишь занятная деталь. Главное же заключалось в том, что ни о каком тотальном преимуществе Медведева в классе в данном случае речи идти не могло. Все пять предыдущих матчей против Циципаса давались ему непросто, поэтому рано или поздно эта победная серия обязательно должна была закончиться.

В том, что это произошло именно сейчас в Лондоне, для Медведева пока нет ничего страшного. Ведь с точки зрения борьбы за выход в полуфинал он проиграл важный, но не решающий матч. Проблема в другом. Россиянину срочно требуется вернуть в свой теннис те фирменные, искрометные элементы, которые позволяли ему блистать на US Open и других недавних турнирах и которых ему так не хватало в матче с Циципасом. Удастся ли сделать это в ближайшие дни — вопрос. То, что после серии из шести финалов подряд и прорыва в первую четверку мирового рейтинга у Медведева наступил некоторый спад, довольно обидно, но абсолютно логично. Во всяком случае, на пресс-конференции россиянин не отрицал, что уровень игры ему нужно повышать, хотя и старался смотреть на вещи позитивно.

В этот день Циципас был лучше с первого до последнего очка. Преимущество его было не слишком масштабным, но заметным и выражалось в уверенности, позволявшей греку выполнять порой почти шедевральные удары с лета и полулета, и разыгрывать образцово-показательные комбинации. Уже потом Медведев признается, что ему не хватало внутренней энергии, скорее даже не физической, а ментальной, которая и помогает вытягивать ключевые розыгрыши. Такие, например, как на тай-брейке первой партии, по ходу которого грек ни разу не позволил своему сопернику выйти вперед.

Во втором сете все продолжалось в том же духе. Игру вел Циципас, который порой ошибался, но не уступал россиянину на задней линии, а у сетки явно переигрывал его. Квинтэссенцией встречи можно было считать первый розыгрыш в девятом гейме, который следует показывать на лекциях по теннисной тактике. Циципас остро атаковал сзади, затем выманил Медведева к сетке и идеально его обвел. Россиянин пытался что-то изменить, изредка и он выдавал эффектные удары. Тем не менее, за весь матч Медведев ни разу не добрался даже до брейк-пойнта, а в девятом гейме в первый и последний раз отдал свою подачу.

Победив — 7:6 (7:5), 6:4, Циципас пришел на пресс-конференцию очень довольным. «Я знал, что нахожусь в хорошей форме, но должен был учесть ошибки, допущенные в Шанхае»,— вспоминал он предыдущую встречу с россиянином, состоявшуюся в октябре и завершившуюся с похожим счетом 7:6, 7:5, но только в пользу россиянина.

«То, что я встречался с соперником, которого до этого обыграл пять раз, в данном случае не имело никакого значения,— отметил, в свою очередь, Даниил Медведев, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента “Ъ”.— Просто сейчас я потерял нить своей лучшей игры. Я знал, что сегодня мне придется тяжело, но сыграл даже немного лучше, чем ожидал. В целом же мне очень нравится в Лондоне. В плане атмосферы и организации это один из самых крутых турниров. Наверное, в моем случае сейчас можно было бы посетовать на то, что мне не нравятся мячи и корт, но это не так. Просто мне немного не хватает внутренней энергии, но я надеюсь, что на этой неделе сумею пополнить ее запасы».

Коснулся четвертый номер мирового рейтинга и ситуации с задержкой британских виз его родителям, которые подали документы в конце октября по ускоренной процедуре, но пока не могут приехать в Лондон, чтобы поболеть за сына. «Насколько мне известно, на данный момент все остается по-прежнему,— сказал Даниил Медведев.— Сам я несколько раз сталкивался с подобными проблемами. В таких случаях остается только одно — ждать. Надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится».

А вечером на корт O2 Arena вышли Александр Зверев и Рафаэль Надаль. Испанский лидер мирового рейтинга, подобно Медведеву, тоже вел в серии личных встреч со своим оппонентом со счетом 5:0, но здесь потерпел поражение — 2:6, 4:6. Таким образом, в среду за единоличное лидерство в группе, названной в честь экс-первой ракетки мира Андре Агасси, поспорят Зверев и Циципас. Но сначала Медведев встретится с Надалем, который, как уже ясно, из-за травмы брюшного пресса не сумел подготовиться к этому турниру наилучшим образом, но сниматься не собирается.