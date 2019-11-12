Аренда прибавила процент

Относительная экономическая стабильность и высокий спрос на аренду жилья способствуют постепенному увеличению ее стоимости. За минувший месяц съем однокомнатных квартир в крупных городах России подорожал в среднем на 1%. Перспективы глобального снижения ставок нет: арендаторы могут рассчитывать лишь на небольшой сезонный дисконт в конце года.



За последний месяц средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России выросла на 0,3%, до 16,1 тыс. руб. в месяц, свидетельствуют расчеты аналитиков «Авито Недвижимости». Аналогичное подорожание для двухкомнатного жилья составило 2,9%, до 26,3 тыс. руб. в месяц, трехкомнатного — 3,5%, до 51,3 тыс. руб. Похожие расчеты приводят в ЦИАН: в 15 крупнейших городах России, по данным аналитиков, средние ставки аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в ноябре оказались на 1% выше аналогичных показателей октября.

Впрочем, в зависимости от города динамика цен оказалась достаточно разнонаправленной. Так, согласно данным ЦИАН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сразу в трех городах снизилась на 3% за последний месяц: в Екатеринбурге показатель опустился до 23,2 тыс. руб. в месяц, в Казани — до 17,1 тыс. руб., в Новосибирске — до 19 тыс. руб. Лидером по росту цен стал Нижний Новгород, где однокомнатные квартиры в ноябре подорожали сразу на 6% и сдаются в среднем за 18 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге динамика составила 5%, показатель увеличился до 30,5 тыс. руб. в месяц. В Москве, по расчетам ЦИАН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в ноябре составила 37,5 тыс. руб., двухкомнатной — 53 тыс. руб. За месяц эти показатели выросли на 1% и 4%, соответственно.

Руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков объясняет, что постепенный тренд на увеличение стоимости арендного жилья в столице сформировался еще несколько месяцев назад и пока сохраняется. Цены, по мнению эксперта, подстегивает спрос: он увеличивается из-за роста бюджетов покупки собственной недвижимости на первичном и вторичном рынках.

Этот же фактор аналитики «Авито Недвижимости» называют основным драйвером продолжающегося увеличения средней стоимости аренды жилья и по всей стране. Согласно оценкам экспертов, за год аренда жилья в России выросла в цене в среднем на 13%. Относительно аналогичного периода прошлого года заметнее всего подорожали однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге — на 10,8%, Казани — на 17,8%, Омске — на 8,9%.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет снижение стоимости аренды жилья в условиях относительной стабильности в экономике маловероятным. При этом эксперт не ждет и их существенного роста. «Значимого роста цен на первичном рынке после перехода на эскроу не произошло, влияние этого инфоповода на поведение участников рынка сходит на нет»,— замечает господин Попов. Хотя в «Авито Недвижимости» предполагают, что к концу года речь может пойти о небольшом сезонном снижении цен на аренду жилья.

Александра Мерцалова