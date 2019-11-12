Населению повышают сопричастность

Чиновники Татарстана решили спросить совет у граждан, как им лучше организовать свою работу. Жителям предложили определить до конца ноября приоритеты в работе шести министерств социального блока. При этом только пять–семь целей и задач будут отобраны по итогам проекта. Власти республики заверяют, что таким образом повысится «уровень сопричастности граждан к процессам принятия управленческих решений и открытости органов власти». Эксперты считают, что если чиновникам не будет хватать на что-то денег, они могут заявить, что «население за это не проголосовало».



Кабмин республики запустил на портале «Открытый Татарстан» опросы «по публичному формированию целей и задач органов власти» на 2020 год. Жителям предстоит выбрать приоритеты для шести ведомств: министерства культуры, министерства по делам молодежи, министерства труда, занятости и социальной защиты, министерства спорта, министерства образования и науки и министерства здравоохранения республики. По каждому из ведомств эксперты предлагают 15–20 вариантов ответов. Участники опроса могут проголосовать лишь за половину их них. Набравшие большинство голосов цели будут вынесены на рассмотрение общественных советов при министерствах. Они утвердят лишь от пяти до семи приоритетов. Голосование завершится в течение месяца.

В голосовании по определению задач министерства образования одним из самых популярных ответов стало предложение увеличить число мест в детских садах для детей до трех лет. С начала месяца за этот вариант проголосовали 11,7% респондентов. На втором месте — задача «сохранить охват школьников горячим питанием на уровне 96,5%». При этом формулировка этой цели не предусматривает увеличение показателя. То есть чиновники лишь обещают, что готовы не ухудшить ситуацию.

Подобным образом определены и цели других ведомств. Например, по министерству труда и занятости один из самых популярных ответов — «недопущение роста безработицы». Из формулировки такого ответа не следует, что уровень безработицы может сократиться. Также участники опроса голосуют за «борьбу с бедностью», «оказание помощи особо нуждающимся». А вот, например, такая задача, как «содействие занятости не менее 650 гражданам пенсионного возраста», пока не получила весомой поддержки участников опроса.

По разделу министерства здравоохранения жители голосуют за доступность использования УЗИ-аппаратов, увеличения уровня укомплектованности поликлиник врачами. По разделу министерства спорта — за строительство новых спортивных объектов и увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой. В то же время жители Татарстана не считают приоритетной задачу «увеличить численность спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды РФ» (всего 2,5% голосов). Также непопулярными оказались идеи «обеспечить завоевание спортсменами Республики Татарстана не менее 800 медалей на всероссийских и международных соревнованиях» (3,3%) и развитие комплекса ГТО (2,9%).

Среди самых приоритетных задач министерства культуры выделяется обеспечение компьютерами учреждений дополнительного образования. Этот вариант получил 10,4% голосов. На втором месте — увеличение бесплатных мероприятий для лиц старшего возраста (10,2%). При этом сохранением исторической среды жители Татарстана не так сильно обеспокоены. За проведение общественных слушаний по вопросам градостроительной и реставрационной деятельности в исторической зоне проголосовало пока 4,8%. За увеличение грантовых проектов негосударственных учреждений культуры — 0%.

По разделу министерства по делам молодежи жители чаще всего голосуют за «повышение качества отдыха и оздоровления детей» (10,3%), «доступность летнего отдыха» (9,1%) и «обеспечение доступной психологической помощи для подростков» (8,5%). Однако «укрепление межкультурного диалога в молодежной среде» приоритетным посчитали лишь 2% участников опроса.

Проект по формированию публичных целей был запущен в прошлом году. «Работа началась в рамках поручения президента Татарстана Рустама Минниханова — повысить эффективность взаимодействия государства и общества»,— сообщила “Ъ” заместитель начальника пресс-службы главы региона Лилия Галимова. Впервые в проекте были представлены четыре министерства социального блока. Тогда в голосовании приняло участие более 22 тыс. человек.

Госпожа Галимова заверила “Ъ”, что, несмотря на результаты опросов, министерства продолжат «выполнять широкий круг задач, которые закреплены за ними по компетенции с момента формирования ведомства»: «Просто теперь, исходя из интересов граждан, некоторые из них будут подлежать подробному публичному отчету». Она не исключила, что «появятся новые дополнительные задачи, так как процедура голосования позволяет не просто выбрать из предложенных вариантов, но и написать свой». Она добавила, что 5–7 приоритетов отбираются «исключительно для удобства граждан», чтобы было «общее представление о деятельности того или иного ведомства». «Проект позволяет повысить уровень сопричастности граждан к процессам принятия управленческих решений и открытости органов власти. Проект поэтапный, поэтому и вовлечение министерств будет поэтапным»,— заключила госпожа Галимова.

Подобные опросы отображают «общий тренд на открытость власти, которую нужно показывать даже в условиях авторитарной системы», считает казанский политолог Сергей Сергеев. Он считает, что это является «психологическим приемом»: «Если человеку предложить ограниченный набор опций, то выбирая одну из них, он все равно становится соучастником процесса». По словам эксперта, определение приоритетов дает «свободу маневрирования чиновникам»: «Если на что-то не будет хватать денег, можно будет сказать, что население за это не проголосовало».

Кирилл Антонов