«Альтернативная котельная» подогреет инвестиции

По оценке ПАО «Т Плюс», новый метод расчета тарифов на тепло «Альтернативная котельная» позволит привлечь в муниципальные объекты ЖКХ Самарской области около 33 млрд инвестиций до 2034 года. С учетом уже запланированных инвестиций при существующей модели рынка в размере 17 млрд руб. общий объем средств составит 50 млрд руб. При этом энергетики помимо собственных сетей обязаны будут вкладывать деньги в муниципальные и бесхозные трубы. Внедрение новой модели с 1 января следующего года планируется в Ульяновске и Барнауле. Переход на «Альтернативную котельную» крупнейших городов Самарской области находится на стадии согласования региональных властей. Как уверяют специалисты «Т Плюс», сумма в платежке граждан существенно не изменится. По мнению экспертов, «Альтернативная котельная» поможет решить главную проблему ЖКХ — высокий износ коммунальных сетей, однако инвесторы могут столкнуться с проблемой неплатежей.

По подсчетам ПАО «Т Плюс», переход на новый метод расчета тарифов на тепло — «Альтернативную котельную» (АК) позволит привлечь до 2034 года около 33 млрд руб. инвестиций в муниципальные объекты теплоснабжения Самарской области. Об этом на пресс-конференции сообщил директор самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов. С учетом уже запланированных инвестиций в размере 17 млрд руб. сумма вложений достигнет 50 млрд руб. В текущем году «Т Плюс» сообщили о планах перейти на новую модель рынка теплоснабжения в восьми городах, в том числе Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Перми, Оренбурге, Владимире, Иванове и Ульяновске. Пока соответствующее распоряжение местных властей появилось только в последнем. Первым на «Альтернативную котельную» в 2018 году перешел Рубцовск („Сибирская генерирующая компания“) Алтайского края с населением 142 тыс. человек. Как отметил глава города Дмитрий Фельдман в интервью СМИ, стабильность энергоснабжения за последний год кратно увеличилась, также прекратились жалобы на плохое отопление.

Как пояснили „Ъ“ в ульяновском филиале «Т Плюс», в рамках переходного периода на публичных слушаниях утверждена актуализированная схема теплоснабжения города. Она содержит 16 зон действия единых теплоснабжающих организаций, которые объединяют 69 систем теплоснабжения, то есть источников централизованного теплоснабжения. «В настоящее время документ направлен в Министерство энергетики РФ для утверждения»,— рассказали в компании. Как там отметили, вопросов у общественности в рамках перехода еще достаточно много, прежде всего, касающихся размера платы за ресурс и основных инвестиционных мероприятий. Депутаты городской думы и ЗСО уверены, что с населением нужно проводить соответствующую разъяснительную работу. «Для этого по депутатским округам в рамках „школы грамотного потребителя“ инициировано проведение семинаров по теме „Альтернативной котельной“»,— сообщили в филиале «Т Плюс».

• «Альтернативная котельная» — это способ ценообразования, при котором в системе теплоснабжения устанавливается долгосрочный (на десять и более лет) предельный уровень тарифа на тепло, эквивалентный уровню окупаемости строительства новой локальной котельной с заданными параметрами. Регулируется только конечная цена на тепло: внутри цепочки допускается свободное ценообразование, не регулируются отпускная цена тепла с коллектора, стоимость транспортировки, затраты, норма прибыли и т.д. В обмен на гарантии сохранения такой цены единая теплоснабжающая организация (ЕТО) берет на себя обязательства по поддержанию качества и надежности тепло­снабжения.

В случае перехода Самарской области на новую модель рынка с 2020 года «Т Плюс» планирует увеличить финансовые вложения в обновление тепловых сетей в летнюю кампанию в Самаре с 840 млн до 2,1 млрд руб. Финансирование перекладки теплосетей в Новокуйбышевске должно повыситься с 77 млн до 205 млн руб., в Тольятти — с 91 млн до 383 млн рублей. «Важно отметить, что при текущем тарифном регулировании энергетики могут вкладывать финансовые средства только в собственные сети, а в случае перехода к ценовым зонам „альткотельной“ основные денежные средства пойдут на поддержание муниципальных и бесхозяйных теплосетей, чей износ наиболее велик. Таким образом, в ближайшем будущем понятие „бесхозяйные тепловые сети“ может вообще исчезнуть»,— рассказал журналистам Александр ­Гришатов.

Средний возраст тепловых сетей в Самаре составляет 35 лет. По статистике, после 25 лет аварийность увеличивается кратно. В Тольятти средний возраст сетей — 25 лет. В Новокуйбышевске — 30 лет. При этом Новокуйбышевск обгоняет Самару и Тольятти по удельной повреждаемости тепловых сетей на 1 км трубопровода в год. На 1 км трубы там приходится 3,3 повреждения в год. В Самаре показатель удельной повреждаемости на таком же отрезке тепловой сети составляет 2,2, в Тольятти — 0,6. По расчетам «Т Плюс», в Самаре показатель повреждаемости при переходе на АК сократится приблизительно в 4 раза, в Тольятти — в два, в Новокуйбышевске — в четыре. Средний возраст коммуникаций в Самаре сократится на 12, в Тольятти — на четыре, в Новокуйбышевске — почти на 13 лет.

Главным вопросом, волнующим общественность, остается цена за ресурс для конечных потребителей. Модель АК предусматривает плавный рост цен, однако, как уверил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Мин­энерго РФ Алексей Храпков, цена будет расти ниже темпов инфляции и пропорционально растущему качеству теплоснабжения. «Но все зависит от того, какая ценовая модель была при начале перехода на АК. В Ульяновске, к примеру, для части потребителей будет просто заморозка тарифов. При таких ценовых параметрах ЕТО принимает на себя обязательства улучшить работу системы работы теплоснабжения по ключевым параметрам, перечень которых утвержден актами правительства. Например, уменьшение перерыва горячего водоснабжения летом с 14 до 7 дней, ежегодное улучшение оценки качества теплоснабжения жителями, снижение потерь и уменьшение количества аварий»,— подчеркнул господин Храпков. При этом заместитель генерального директора «Т Плюс» по коммерции и развитию Александр Вилесов на встрече с журналистами отметил, что из-за повышения энергоэффективности сумма в платеже в ближайшей перспективе существенно не изменится. То есть стоимость тепла возрастет, но с модернизацией коммуникаций оно будет потребляться эффективнее.

Как считают эксперты, АК способна решить проблемы критического износа теплосетей, однако реализацию проекта может затруднить плохая платежная дисциплина. В Самарской области долг потребителей за тепло и горячую воду составляет почти 8 млрд руб. «Сфере ЖКХ в стране хронически не хватает средств. „Альтернативная котельная“, казалось бы, выглядят наиболее очевидным выходом из положения — если в региональных бюджетах средств нет, нужно привлекать частных инвесторов, которые будут вкладывать деньги в развитие теплосетей и генерации. Единственная проблема — кризис неплатежей, существенно снижающий привлекательность АК для инвестора, у которого просто нет гарантий возврата инвестиций. Не исключаю, что каким-то образом проблема отсутствия гарантий будет решена на государственном уровне или хотя бы на уровне субъектов федерации, но пока что универсального решения просто нет»,— считает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Сабрина Самедова