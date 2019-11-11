«Ростех» через год построит логистик-центр бытовой техники в Татарстане

Госкорпорация «Ростех» планирует завершить строительство логистического центра в Татарстане общей вместимостью 35 тыс. единиц бытовой техники к осени 2020 года.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха», хаб площадью более 15 тыс. кв. м для отгрузки, хранения и транспортировки бытовой техники, в частности холодильного оборудования, строится на площадке компании Pozis (входит в концерн «Техмаш» Ростеха).

Согласно стратегии «Ростеха», предприятия ОПК, входящие в корпорацию, должны к 2025 году увеличить долю гражданской продукции до 50%. Pozis к этому сроку планирует получать ежегодно выручку от продаж гражданской продукции в объеме 17,5 млрд руб.

Госкорпорация «Ростех» объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы.

"Ъ-Казань"