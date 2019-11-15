Бюджет становится конструктивнее

14 ноября в ходе заседания комитетов «экономического» и «социального» блоков Воронежской областной думы парламентарии рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». В заседании принял участие председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, председатели и члены комитетов регионального парламента, представители контролирующих органов, эксперты. С докладами выступили, а также ответили на вопросы депутатского корпуса руководители департаментов правительства области.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов отметил, что документ поступил в региональный парламент в установленный законодательством срок, и уже активно обсуждается депутатским корпусом в тесном взаимодействии с представителями исполнительных органов власти региона, муниципальных образований, экспертным сообществом. Особое внимание председатель облдумы уделил принципам рассмотрения главного финансового документа региона.

«Главное, что формирование статей бюджета с каждым годом происходит во все более открытой обстановке, в конструктивном ключе, с учетом мнения жителей региона. Проект документа на ближайшие три года сохраняет свою социальную направленность, но в то же время предусматривает значительные средства на развитие и принимает во внимание участие региона в приоритетных нацпроектах»,— подчеркнул Владимир Нетёсов.

Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год с учетом федеральных средств пока запланирован в сумме 110,67 млрд руб. Исходя из этого объема и с учетом показателей долговой устойчивости определены максимальные расходные возможности – 113,561 млрд руб. Дефицит в размере 2, 89 млрд руб. является условным и имеет гарантированные источники финансирования.

Наиболее весомыми доходными источниками остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, которые составляют почти 62% в собственных доходах, или около 54 млрд руб. Всего налоговые и неналоговые доходы областного бюджета планируются на уровне 87,3 млрд руб.

Приоритетом при составлении бюджета, как и прежде, остается выплата заработной платы, поскольку это основная государственная функция, подчеркнул по итогам рассмотрения главного финансового документа региона председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Расходы бюджета на 98% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 госпрограмм области. По ряду социальных направлений они вырастут очень существенно, подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Так, например, общие расходы консолидированного бюджета на здравоохранение-2020 составят почти 45,58 млрд руб., что на 4,264 млрд руб. (10,3%) больше уровня 2019 года.

Депутаты в целом одобрили проект закона. «25 ноября проекты законов будут еще раз рассмотрены на заседаниях профильных комитетов с учетом поступивших замечаний и предложений. 3 декабря законопроекты будут рассмотрены на пленарном заседании областной думы в первом чтении, а 17 декабря – во втором чтении», – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.