В Белгородэнерго внедрена система спутниковой навигации автотранспорта ГЛОНАСС/GPS

В «Россети Центр Белгородэнерго» реализован проект по оснащению автопарка филиала современной автоматизированной навигационно-диспетчерской системой управления транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS. Бортовые блоки смонтированы на все транспортные средства, имеющиеся в филиале. На реализацию проекта направлено 11,6 млн руб.

В основе системы управления транспортом — современные технологии определения местоположения объектов с использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS и технологии передачи данных по высокоскоростным каналам связи. Система навигации централизованно собирает, обрабатывает и хранит данные по всем процессам управления и контроля транспортными средствами.

Диспетчер в режиме реального времени отслеживает передвижение автомобилей, фиксирует время простоя, показатели пробега, скорость движения – при необходимости с построением трека выбранного автомобиля за определенный промежуток времени. Местоположение и перемещение автомобилей визуально отображается на электронных картах.

«У диспетчера появилась возможность контролировать согласованность работы всего автотранспорта, автоматически выявлять отклонение от плана, при необходимости — выделять дополнительные ресурсы, — рассказывает начальник службы механизации и транспорта Евгений Ворнавской. — В случае возникновения нештатных ситуаций повышается оперативность доставки бригад к месту проведения аварийно-восстановительных работ, что ведет к значительному сокращению времени устранения технологических нарушений», — отметил он.

По расчетам специалистов, навигация позволит снизить расходы на эксплуатацию автотранспорта при одновременном повышении эффективности его работы. В перспективе комплекс пополнится рядом внешних сервисов, таких как «пробки», «дорожные знаки», «погода», «штрафы ГИБДД», «топливные карты».