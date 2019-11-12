В очереди кредиторов ищут крайнего

Завод имени Дзержинского намерен добиться в суде изменения очередности платежей в рамках дела о банкротстве. Предприятие просит изменить ее таким образом, чтобы в приоритете совершать платежи, связанные с закупкой комплектующих для выполнения гособоронзаказа. По мнению конкурсного управляющего, это позволить заключить контракты по ГОЗ на 2020 год. В ФНС говорят, что еще формируют позицию по поводу заявления управляющего. При этом налоговый орган разработал проект мирового соглашения с ЗиД, который источники в правительстве характеризуют как «корректный».



Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением об изменении очередности платежей. В частности, он просит разрешить предприятию отступать от календарных сроков удовлетворения требований кредиторов при проведении расчетов, связанных с выполнением гособоронзаказа. Исполнительный директор ФГУП Павел Панков эту информацию подтвердил, пояснив, что заявление суд может рассмотреть 18 ноября. Кроме того, по его словам, конкурсный управляющий просит дать отсрочку исполнения решения суда, о взыскании с предприятия задолженности по налогам.

Основным кредитором находящегося в банкротстве с 2006 года завода является ФНС. Господин Панков сообщил, что в этом году предприятие погасило задолженность прошлых лет в размере 400 млн руб. Сейчас необходимо закрыть еще 117 млн руб. «Дело в том, что до 2016 года долги по НДФЛ и перечислениям в пенсионный фонд относились к четвертой очереди кредиторов, а три года назад они попали уже во вторую. В результате задолженность стала списываться с банковских счетов завода. Сейчас счета разблокируют, только если мы погасим эти 117 млн руб.»,— пояснил он.

Сейчас ФГУП не может заключить контракты на следующий год со своим основным партнером, кировским производителем зенитных ракет ВМП «АВИТЕК». По словам гендиректора завода Александр Иванова, он сомневается, что в нынешней ситуации ЗиД сможет исполнить эти контракты. На минувшей неделе стало известно, что конкурсный управляющий завода Дзержинского подписал приказ о выходе предприятия в простой с 11 ноября и до нового года.

Как говорит Павел Панков, текущее положение на предприятии не позволяет работать в «стандартном» режиме. Он рассказал, что сотрудники будут выходить на работу по мере поступления комплектующих для выполнения гособоронзаказа в этом году. Также они будут привлекаться к задачам, не связанным напрямую с производством, например для реконструкции участка гальваники. При этом желающие могут получить временную работу в структуре группы «Мотовилихинские заводы» по срочному трудовому договору. Договоренность об этом достигнута между руководителями предприятий.

«Если суд решит, что исполнение гособоронзаказа является приоритетным перед платежами ФНС, то мы сможем приобрести комплектующие, выйти из простоя, а также предметно разговаривать с ВМП „АВИТЕК“ по заключению контрактов на 2020 год и гарантировать их исполнение»,— пояснил Павел Панков. При этом он говорит, что предприятие рассматривает варианты работы с заказчиками на давальческом сырье, что позволит получить комплектующие без проведения выплат через счета ЗиДа.

Сейчас, по данным „Ъ-Прикамье“, предприятие ведет переговоры о производстве метизов для поставок в АО «Казанский вертолетный завод», которое изготавливает вертолеты Ми-17, Ми-18 и «Ансат». В настоящее время ФГУП производит пробную партию. На ФГУП надеются также увеличить производство масляных сепараторов, которые понадобятся судостроительным предприятиям для реализации программы по модернизации судов ВМФ. Речь может идти о поставках 50–80 сепараторов ежегодно. Впрочем, собеседники отмечают, что за счет этих заказов кардинально изменить ситуацию на заводе не удастся.

В УФНС по Пермскому краю „Ъ-Прикамье“ заявили, что позиция ведомства по поводу заявления конкурсного управляющего пока формируется. В ФНС говорят, что судебное заседание состоится 26 ноября.

Ранее в ходе совещания в Минпроме РФ должнику и ФНС было предложено разработать проект мирового соглашения. По словам источника, близкого к правительству края, его проект ФНС уже разработан. «Сейчас проект соглашения находится на рассмотрении конкурсного управляющего. Насколько мне известно, он очень корректный»,— пояснил собеседник „Ъ-Прикамье“. Он подчеркнул также, что региональным властям известно о заявлении конкурсного управляющего по поводу изменения очередности платежей. «Мы привлечены в качестве третьего лица и поддерживаем позицию завода»,— рассказал источник.

Дмитрий Астахов