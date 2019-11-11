Воронежские полицейские закрыли сеть борделей

Полиция в Воронеже возбудила уголовное дело о создании сети борделей в отношении 35-летнего местного жителя и пяти его знакомых в возрасте от 19 до 42 лет, сообщает региональный главк МВД. Воронежцам вменяют организацию занятий проституцией (ч. 1. ст. 241 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Организатором незаконной деятельности называется один из фигурантов — 35-летний воронежец. Также к административной ответственности за занятия проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ) были привлечены 12 девушек.

Как пояснили в ведомстве, полицейские совместно с бойцами Росгвардии пресекли в Воронеже деятельность преступной группы, открывшей в Воронеже восемь притонов для занятий проституцией в квартирах спального Коминтерновского района. Правоохранители провели 17 обысков и изъяли 80 телефонов, оргтехнику, банковские карты, записи об оказании интимных услуг.

«Для поиска клиентов злоумышленники разместили в интернете информацию об оказании платных сексуальных услуг, с клиентами созванивались по мобильному телефону. По договоренности с девушками, оказывающими интимные услуги, злоумышленники определяли условия их работы, порядок посещения клиентов, а также систему оплаты»,— рассказали в полиции.

Сергей Калашников