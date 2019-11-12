Званый гость

Один из самых привлекательных стройактивов в центре Перми — площадку бывшего ДК «Телта» будет застраивать холдинг «УДС-Групп» бывшего депутата госсовета Удмуртии Алексея Чулкина. Его компания оказалась единственной подавшей заявку на краевой конкурс. Как выяснил „Ъ-Прикамье“, победитель планирует построить на месте ДК многофункциональный комплекс площадью свыше 30 тыс. кв. м с гостиницей, бизнес-центром, фитнес-центром, спа-центром, фудкортом, апартаментами. Пермские девелоперы отказались участвовать в торгах из-за неясности перспектив данного объекта.



Агентство инвестиционного развития Пермского края завершило прием заявок на конкурс по поиску инвестора для развития площадки под бывшим ДК «Телта» по адресу: ул. Окулова, 14. На конкурс поступила только одна заявка — от ООО «Аквавита» из Ижевска.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Аквавита» зарегистрирована в сентябре 2019 года, принадлежит ООО «Кунгурская нефтяная компания», которая контро­лируется ООО «УДС-Групп» (UDS Group) и его владельцем Алексеем Чулкиным. Холдинг UDS Group создан в 2006 году, работает в шести регионах России в ряде отраслей: нефтедобыче, строительстве, девелопменте, производстве бетона и прочих. В Пермском крае холдинг больше известен своими проектами в сфере нефтедобычи — он приобрел ООО «Октябрьская нефтегазовая компания». С 2018 года под его контроль перешла также энергетическая компания «Риф», имеющая лицензии на разработку в Пермском крае ряда месторождений. Из строительных проектов холдинг возводит в Перми ЖК «Ньютон» в районе ДКЖ. Какой-либо опыт управления гостиницами у холдинга отсутствует.

Напомним, на месте ДК «Телта» предполагается строительство гостиничного комплекса категории 4*, с фондом 130 номеров, под брендом международного оператора.

Инвестор должен вложить в строительство гостиницы не менее 1 млрд руб. На участке в 1 га (будет сдан в аренду) он может построить здание площадью не более 32,4 тыс. кв. м, из которых 10 тыс. «квадратов» должно быть отведено для гостиницы (130 номеров). На оставшихся площадях инвестор может построить апартаменты. Сроки реализации проекта — три с половиной года (четвертый квартал 2019 года — первый квартал 2023-го). Интерес к проекту проявляли застройщик «Сатурн-Р» и девелопер «Талан».

По данным „Ъ-Прикамье“, «УДС-Групп» изучал проект несколько месяцев и даже подготовил для краевых властей концепцию развития территории. По сути, предлагается строительство многофункционального комплекса площадью свыше 30 тыс. кв. м с гостиницей, бизнес-центром, фитнес-центром, спа-центром, фудкортом и ресторанами, химчисткой, апартаментами.

В холдинге «УДС-Групп» отказались от комментариев, «пока конкурс официально не завершен». В пресс-службе компании «Талан» на запрос „Ъ-Прикамье“ пояснили, что отказались от участия ввиду того, что на данной площадке предусматривается строительство объекта нежилого назначения. «Федеральный застройщик „Талан“ специализируется на строительстве жилья, поэтому площадку бывшего ДК „Телта“ мы не рассматривали»,— отметили в компании.

Владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин пояснил, что компания не участвовала в отборе, так как это незнакомый бизнес. «Мы не знаем, сколько будет стоить отель, насколько он будет востребован, а здесь нужно инвестировать свои деньги»,— отметил господин Репин.

По мнению пермского отельера, представителя владельцев гостиницы Holiday Inn Сергея Сташкова, у данного проекта высокие сроки окупаемости. «Мы считали этот проект, и пришли к выводу, что сроки окупаемости находятся за границами разумного, потому и не стали участвовать в отборе. Хотя данное место хорошо подходит для размещения гос­тиницы»,— заключил гос­подин Сташков.

Юлия Сырова