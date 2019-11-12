«Зверево» готовят к удвоению

До конца года число резидентов Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Зверево» Ростовской области удвоится — с пяти до десяти. В частности, здесь планируют начать производство пластика и графита, а также построить предприятие по сбору опасных отходов. Сумма инвестиций во все пять проектов составит 300 млн рублей. Эксперты считают, что даже такое небольшое количество можно расценивать как успех ТОСЭР, расположенной в одном из наиболее депрессивных районов Ростовской области.



ТОСЭР «Зверево» Ростовской области вскоре может существенно расшириться. «Мы тесно взаимодействуем с потенциальными резидентами и рассчитываем, что до конца года их число вырастет до десяти. Ожидаем, что еще девять предприятий зайдут в следующем году»,— рассказал глава администрации города Михаил Солоницин на встрече с губернатором Василием Голубевым. Губернатор подчеркнул, что благодаря ТОСЭР в Зверево могут появиться новые рабочие места. «Это актуальная для города проблема, где уровень зарегистрированной безработицы вдвое выше, чем в среднем по Ростовской области»,— отметил господин Голубев. Слова градоначальника и губернатора приводит пресс-служба главы региона.

Территория опережающего социально-экономического развития — экономическая зона со льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами. В Ростовской области сейчас действуют три ТОСЭР. Первая, в Гуково, была создана в конце января 2016 года, в середине марта 2018 года в регионе появились еще две новых ТОСЭР — в Зверево и Донецке.

Сейчас в «Зверево» реализуют проекты пять резидентов, они занимаются глубокой переработкой композитных полимеров, производят измерительное оборудование и фильтры тонкой очистки. Как рассказали “Ъ-Юг” в администрации города, еще пять инвесторов сейчас готовят пакеты документов, чтобы стать резидентами до конца года. Если их проекты одобрят на муниципальном, областном, а затем и федеральном уровне, с 2019 по 2022 год в ТОСЭР освоят около 300 млн руб. инвестиций и создадут 195 новых рабочих мест. В частности, новыми резидентами могут стать комплекс по производству продукции из стеклопластика и металлопластика; предприятие по глубокой переработке опасных углеводородосодержащих отходов; предприятие по изготовлению технологического инструмента для промышленного оборудования; завод по производству искусственного графита и предприятие по производству пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Трем из них предстоит построить производственные корпуса, еще два арендуют чужие строения. Площадь участков, на которых будет вестись строительство, составляет около 8,6 га.

Как отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, учитывая недолгий срок существования ТОСЭР «Зверево», создание десяти проектов можно считать успехом. «Объем инвестиций кажется небольшим, но и современные производства, как правило, отличаются повышенной автоматизацией, что позволяет использовать немногочисленный персонал. В то же время местный бюджет получит дополнительные доходы за счет роста занятости и повышения потребительской активности, а снижение безработицы уменьшит социальные расходы местного бюджета»,— отмечает он. По мнению эксперта, налоговые послабления — это одно из лучших решений по повышению деловой активности. «Важно содействовать реализации этих проектов и их стабильной работе, так как в дальнейшем они могут станут примерами для новых бизнесов»,— подчеркнул эксперт.

Кристина Федичкина