Шестое заседание по делу «Седьмой студии». Главное

Прокуратура зачитала выводы экспертизы, сделанной на стадии следствия (250-й том дела). Эту экспертизу выполняла эксперт Татьяна Рафикова из частного партнерства КРЭС. Эксперт Рафикова установила, что «Седьмая студия» получила 216 млн руб. от Минкульта, а затем 133 млн руб. перечислила на счета ряда фирм, через которые эти деньги были обналичены. Такие действия, сделала вывод Рафикова, привели к «безвозмездному выбытию» средств, «что есть сумма экономического вреда». При предъявлении обвинения обозначенную экспертом сумму в 133 млн следователи вменили подсудимым как ущерб по делу.
Представитель гособвинения зачитал тома уголовного дела, которые относятся к фирмам, через которые происходило «выбытие средств», как это назвала эксперт Рафикова. Документы по «Инфостилю», «Премиуму», «О2», «Солостудио», «Кино и театр», «Нескучному саду», «Актив Эйму», «Ист-Весту», «Рилкому» и другим компаниями содержались в томах 88, 115, 116, 132, 135, 143, 153, 163, 164, 171, 193, 195, 197, 214, 228, 236.
Защита указала, что в материалах дела есть черновики и листы с «какими-то иероглифами». Когда прокурор заканчивал читать некоторые тома дела, поднималась адвокат Ксения Карпинская и говорила, что в материалах есть документы без подписей и печатей, которые они определяют как черновики. Адвокат Дмитрий Харитонов, когда прокурор зачитал переписку из 163 тома, заявил суду, что это никакая не переписка, а «какие-то иероглифы». Харитонов зачитал часть этой переписки — это был просто набор букв и цифр. Судья каждый раз указывала адвокатам, что те смогут обратить внимание суда на неточности в деле на стадии оценки доказательств.
В процесс вернулись адвокаты Серебренникова и Малобродского. Режиссер Кирилл Серебренников последние четыре заседания (не считая сегодняшнего) был в процессе без своего адвоката Дмитрия Харитонова. У него была командировка. Все это время Харитонова заменяла адвокат Елена Орешникова. Бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский был без адвоката последние три заседания. По этой причине они каждый раз переносились. Адвокат Ксения Карпинская с 6 по 11 ноября находилась на больничном.