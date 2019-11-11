Директора детдома под Воронежем подозревают в избиении сирот

СКР возбудил уголовное дело в отношении накануне уволенного директора Мировского детского дома в Панинском районе Воронежской области Дмитрия Селиверстова. 50-летнего управленца подозревают в избиении воспитанников и принуждении сирот к выполнению строительных работ. Господину Селиверстову вменяют превышение должностных полномочий с применением (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

О возбуждении уголовного дела сообщила прокуратура Воронежской области, которая провела проверку работы детдома. После этой проверки господин Селиверстов лишился работы. По версии следствия, среди незаконных действий экс-директора детдома за лето 2019 года: избиение 14-летнего подростка за неправильное выполнение физического упражнения, принуждение троих воспитанников к выполнению строительных работ в детском доме, а также использование 15-летнего юноши для хозяйственных работ и уборки на приусадебном участке директора в Тульской области.

Как отметили в прокуратуре, надзорное ведомство также внесло первому заместителю председателя правительства Воронежской области, курирующему социальный блок Владимиру Попову, представление об устранении нарушений закона и прав несовершеннолетних, недопущению подобных фактов впредь и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Сергей Калашников