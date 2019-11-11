Volvo S60 получила новую комплектацию для России

Компания Volvo назвала стоимость новой базовой версии седана S60 на российском рынке.

Теперь автомобиль доступен в комплектации Momentum с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 190 л.с и передним приводом. Такие седаны стоят от 2,4 млн руб. и будут самыми доступными в России, поскольку ранее в продажу поступали только более дорогие версии Inscription (от 2,7 млн руб.) и R-Design (от 2,8 млн руб.), а полноприводный Volvo S60 уровня оснащения Momentum будет стоить от 2,7 млн руб. против 3,1 млн руб. за полноприводные машины в исполнении Inscription и R-Design.

Напомним, премьера нового Volvo S60 состоялась в июне 2018 года, а поставки модели на российский рынок начались в сентябре 2019 года.