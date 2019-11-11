Суд продлил меры пресечения фигурантам дела «Нового величия»

Люблинский районный суд Москвы на три месяца продлил арест фигурантам дела «Нового величия» Руслану Костыленкову, Дмитрию Полетаеву, Петру Карамзину и Вячеславу Крюкову, а также домашний арест Анне Павликовой, Марии Дубовик и Максиму Рощину, сообщает «МБХ медиа».

Прокуратура просила продлить сроки ареста, поскольку следствие по делу еще не окончено, а обвиняемые могут оказать давление на свидетелей. Адвокаты, в свою очередь, просили смягчить меру пресечения на не связанную с лишением или ограничением свободы, указав, что все свидетели по делу были засекречены, а находящиеся под домашним арестом обвиняемые не оказывали давления на свидетелей. Кроме того, Анна Павликова просила разрешить ей посещать врача, не получая предварительно разрешение от сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, и добавила, что у нее нет возможности продолжать обучение (девушка окончила школу экстерном, но в вуз так и не поступила).

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Напомним, согласно материалам дела, движение «Новое величие» было создано в декабре 2017 года. 15 марта 2018 года участники движения были задержаны по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Как считает следствие, участники движения расклеивали по Москве антиправительственные листовки, а также приняли участие в нескольких оппозиционных акциях. При этом защита полагает, что уголовное дело стало следствием провокации со стороны силовых структур.

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