Как решали судьбу Тучкова буяна

Редко когда выпадает такая возможность — перекроить участок в историческом центре: построить новый пешеходный мост, открыть видовые точки и вообще добавить к открыточным видам Петербурга что-то новенькое. Поэтому будущий парк «Тучков буян» вызвал такие оживленные дискуссии во время экспертных сессий.

Их организовала «КБ Стрелка» совместно с Европейским университетом, чтобы дополнить техническое задание для международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка. Продюсером круглых столов в Петербурге выступила Дарья Табачникова, руководитель направления консалтинга Miles & Yards, экс-советник вице-губернатора Санкт-Петербурга, основатель общественного проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга».

«Городской контекст»: снять Петербург с паузы

21 октября состоялась «смысловая» экспертная сессия. Модератором ее стал Борис Юшенков — урбанист, консультант по недвижимости и по проектам создания сообществ, экс-координатор проектов Центра прикладной урбанистики (ЦПУ СПб). Он предложил участникам определить, какое значение имеет парк для города и что можно будет считать удачей проекта.

«Для меня это место, какое бы название ни выбирали эксперты, авторы концепции и местные жители,— это центральный городской парк,— подчеркивает Стив Каддинс, координатор общественного движения «Красивый Петербург», эксперт института дизайна и урбанистики университета ИТМО.— Центральный — локация географическая и культурная. Городской — место для горожан. Парк — не просто зеленые насаждения общего пользования, а трава, кусты и в особенности деревья, которые будут там и через 50–100 лет. Некоторые конструкции в нулевом цикле уже возведены, поэтому серьезный вопрос: как сделать не public space с модными архитектурными объектами, а настоящий парк?»

Иван Уралов, профессор СПбГУ и Академии художеств, решительно настроен убрать рудименты прежних объектов с Тучкова буяна и непременно переделать внешний вид строящегося театра. «Это центр грандиозного города,— подчеркивает он,— имперского Петербурга. Он таковым останется, какие бы современные парки мы бы ни хотели внедрить в центральную часть. Сломать это — как минимум неразумно и как максимум преступно. Кстати, кое-что в этом парке уже исторически запланировано: эта сторона Невы должна была стать зеленым берегом и частью зеленой цепи».

С ним согласен архитектор Ингмар Витвицкий: «Когда мы говорим об "имперскости" Петербурга, то имеем в виду широкие проспекты, большие площади, набережные. Я бы понимал под этим термином то, что город в состоянии посадить сразу большие деревья, чтобы не ждать 50 лет, пока саженцы станут нормальным парком. Пусть огромные зеленые облака прикроют ту архитектору, которая не совсем нам нравится!».

Зеленая картинка выглядит привлекательно, но в любом случае Иван Уралов предлагает не торопиться (полгода — слишком мало для проектирования объекта такого значения и масштаба), а Стив Каддинс предупреждает, что проект потребует работы не только с самим Тучковым буяном: «Это все сплошное пространство: набережная, площадь Лихачева, пересечение Тучкова моста, примыкающие улицы, все, что вокруг — это все этот парк. Я знаю, что юридически это будет невозможно сложно. Не исключаю, что ради этого проекта надо будет менять законы».

При этом на парк делают большую ставку. Яна Голубева, урбанист и директор российского офиса компании MLA+, отмечает: «Я вижу парк "Тучков буян" как место, которое демонстрирует городу и миру современные ценности Петербурга и отвечает на его стремление стать глобальным центром создания и внедрения инноваций, науки, мировой культуры, международного и регионального сотрудничества. Парк должен стать площадкой для экспериментов с природной инфраструктурой, где можно выяснить и показать, как правильно взаимодействовать с водой в городе, с деревьями, сообществами и так далее». Александр Холоднов, соучредитель Института территориального планирования «Урбаника», считает, что за счет Тучкова буяна город должен стать заметнее на международной арене, привлечь внимание IT-гигантов (все-таки рядом СПбГУ, Университет ИТМО) — и инвестиции. Его коллега Федор Коньков, директор «Урбаники», полагает, что Тучков буян — шанс «снять город с паузы», ведь последние большие рекреационные пространства создавались 60 с лишним лет назад, и продолжить успешную парковую практику в других районах. Это, пожалуй, можно будет считать самой большой удачей.

«Социокультурное проектирование»: меньше туристов, больше тишины

Следующий круглый стол, 23 ноября, модерировал Олег Паченков, руководитель проектов Центра гуманистической урбанистики «UP» Европейского университета в Санкт-Петербурге. Участники сосредоточились на вопросах, что в парке должно быть, а что нет, и почему.

Ответить «от противного» было легче всего: не нужно дублировать функции соседних территорий, чтобы перенаправить потоки людей на Тучков буян. Скорее, это сам парк придется защищать от большого количества посетителей.

«В этом парке в любом случае будет много людей,— поясняет Стив Каддинс («Красивый Петербург»).— Его местоположение, контекст гарантируют полную загруженность, что бы там ни сделали. И в первые недели и месяцы существования парка эти потоки будут сильно выше. То же "Зарядье" к этому не было готово. Появились протоптанные тропинки, потому что проектировщики не просчитали направления — увы, пешеходов было в сотни раз больше, чем ожидали».

Способы справиться с наплывом посетителей и регулировать трафик называли самые разные: спроектировать на Тучковом буяне серию камерных пространств и разделять потоки людей ландшафтными приемами; открывать парк по этапам, небольшими зонами, чтобы он постепенно и без шума включался в жизнь города; отказаться от проведения массовых мероприятий, в особенности на набережной; ввести, как в Барселоне, пропуск на вход (выдавать его через интернет, бесплатно, но на определенное время, когда загрузка парка высока); сделать парк круглосуточным, переориентировав на ночное время часть дневных посетителей, и прочие.

Но это еще не все проблемы парка. Архитектор Ингмар Витвицкий предупреждает: «Важно, чтобы парк не оказывал негативное влияние на людей, которые живут вокруг. Например, на Большой Конюшенной есть место для музыкантов, а от жителей постоянно поступают жалобы на шум. Не лучше тем, у кого квартиры в домах вдоль Мойки: с каждого парохода тот же шум, музыка, "Посмотрите налево, посмотрите направо". Все это вызывает отторжение».

Итак, эксперты согласились, что на Тучковом буяне не должно быть толпы, если подсветка в ночное время, то мягкая, не тревожащая жильцов окрестных домов, и так далее. Что же вместо? По мнению ландшафтного архитектора Надежды Керимовой, Тучков буян может стать пространством, где люди пассивно проводят время, любуются природой, в том числе зимой, и восстанавливаются. Иван Уралов, профессор СПбГУ и Академии художеств, предлагает восстановить питомник, который был на этой территории когда-то: «Почему бы не соединить его с Ботаническим садом? Это было бы небезынтересным. Зимой, когда четыре-пять часов светового дня, нам не хватает цвета, зелени. У нас есть одна оранжерея — "Таврическая". Если бы еще одна оранжерея появилась в центре города, она была бы воспринята на ура».

Мария Тиника, основательница проекта «Деревья Петербурга», предлагает создать парк для одиночек: «Человек и его парк. Я себе вижу это пространство не как точку, а как некий процесс, где человек может побыть один, поговорить сам с собой, подумать, погулять с собакой». Наталья Черейская, директор по развитию НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», вспоминает Аптекарский огород в Москве, с его уединенными оранжереями,— чего-то подобного не хватает в Петербурге. Ольга Грицай, координатор проекта «Дача в городе», эксперт по городскому садоводству, тоже ратует за место для созерцания и питомник: «Молодежь, которая хочет активной деятельности, может поехать и куда-то дальше от центра, и так уже перегруженного. А здесь можно создать что-то для старшего поколения, что-то тихое и мудрое. А по поводу питомника — меня давно эта мысль посещает. Я вижу, что люди готовы заниматься своими дворами, было бы здорово поддерживать их посадочным материалом. Это была бы красивая история о том, как в центре города рождаются саженцы для всех...»

Какие еще предложения звучали на круглом столе? Оборудовать речной вокзал; предусмотреть теплые павильоны для защиты от дождя и ветра, чтобы даже в холодную погоду можно было любоваться природой; учесть категорию малообеспеченных посетителей, которым нужны комфортные бесплатные места, где они могли бы проводить время. Мария Тиника привела данные исследования аудиторий парков в Москве и Казани: более 70% — это люди с доходом ниже среднего.

«Наследие»: ГИПХ + инстаграм

28 октября эксперты обсуждали на круглом столе, с каким материальным и нематериальным бэкграундом придется иметь дело при проектировании парка «Тучков буян». Модератором стал архитектор Данияр Юсупов, который уверен, что в каждой эпохе свой взгляд на парки в городе и нам пора выработать свой.

Елена Миронова, главный архитектор Института территориального развития, предлагает отразить в концепции парка «100 лет химии» — целый век на Тучковом буяне работал институт прикладной химии. Разве это не ценное наследие? Другие участники круглого стола развили эту идею до образовательного кластера и Дворца науки и техники, где можно было бы сохранить элементы культуры советских НИИ.

Александр Леонтьев, архитектор ландшафтной студии Derevo Park, рекомендует ориентироваться на молодое поколение: «Почему "Зарядье" стало популярным? Это инстаграм-френдли парк. У него 12 млн посетителей в год, всех привлекает красивая картинка с моста. Или взять "Новую Голландию": с точки зрения планировочных решений здесь нет ничего необычного, опять всех притягивает красивая инстаграм-картинка, которая тут получается. Это результат не только архитектурно-планировочной работы, но и маркетинговой. Давайте разбираться, что молодежи нужно от парка еще?»

Также звучали идеи сделать парк инфоцентром и музеем Петроградской стороны; организовать уголок «допетровской» природы — с болотом! — для наглядных уроков краеведения...

Connectivity: мост и еще раз мост

30 октября эксперты сосредоточились на всех типах взаимосвязей Тучкова буяна и города, которые есть сейчас или только еще должны появиться. Дискуссия, модерировала которую Яна Голубева, урбанист и директор российского офиса компании MLA+, вращалась в основном вокруг транспортных проблем: непременно потребуются перехватывающие парковки, стоянки для туристических автобусов (не нужно делать вид, что этих автобусов около будущего парка не будет!), способы регулировать автомобильный трафик...

Кстати, следует учесть интересы посетителей со средствами микромобильности — самокатами, велосипедами, гироскутерами и так далее. Судя по официальным опросам, уже 5% деловых поездок совершается с их помощью, и этот процент точно вырастет к 2024 году, когда будет достроен парк.

Илья Резник, эксперт по транспорту ИТП «Урбаника», сформулировал ключевое пожелание: «Тучков буян — это, по большому счету, "дырка", которая отделяет Стрелку от Петроградской стороны. Хочется, чтобы парк обеспечил пешеходную связь от Дворцовой площади до Петроградской стороны, к Большому проспекту, к Большой Пушкарской улице. И также нужно будет переделать узел входа на Петроградку: там удобно съезжать с моста на машине, а как быть пешеходам?»

Архитектор группы «Арка» Кирилл Козлов сразу предлагает строить мост, который свяжет два мощных жилых массива — Васильевский и Петроградский. Тем более что от станции метро «Василеостровская» до «Юбилейного» чуть больше 800 м по прямой, через воду.

Вот еще несколько идей: откопать засыпанные протоки и посадить вдоль них деревья, использовать каналы зимой в качестве природных трасс для тех, кто хочет кататься на коньках; создать новые точки с видом на акваторию (приподнять их на уровень Биржевого моста); построить аквамузей — сделать дно канала прозрачным, разместить у берега под водой смотровой куб, чтобы видеть, как проплывают суда.

«Зеленый каркас»: только не газоны

Финальную экспертную сессию провели 31 октября, ее модерировал Александр Стругач, глава архитектурного бюро Simmetria.

Под «зеленым каркасом» понимают и сеть зеленых коридоров на самом Тучковом буяне, и систему парков и скверов в городе, в которую нужно включить будущий парк. Главное, что это должны быть именно массивы деревьев, кустов.

Любопытный момент: по результатам интернет-опроса петербуржцы больше всего хотели бы видеть на Тучковом буяне бесконечные газоны. Ольга Казакина, ландшафтный архитектор бюро «Александровский сад», категорически против. «Европа отказывается от газонов — это слишком дорого,— объясняет она,— кроме того, за газонами в Петербурге не ухаживают должным образом — это "газоны" с плешью, вытоптанные. Кусты обойдутся гораздо дешевле, а если посадить их между дорогой и тротуаром, получится естественное заграждение — дети не смогут выбежать на проезжую часть, автомобиль не наедет на пешеходов».

Еще важно: около 30% территории эксперты предлагают отдать под зеленые площади, куда вообще не будет доступа людям.

«Концепция парка в данном случае не должна ограничиваться территорией проектирования,— полагает Стив Каддинс.— Вся история должна быть драйвером для развития города. Развития в сторону большего озеленения наших улиц. Не надо запихивать в эту территорию все подряд, что заберет функции, сложившиеся на соседних территориях. Исключаем дублирование функций и перетягивание их в это место».

«Я думаю, что зеленая зона в центре города как минимум уместна с той точки зрения, что она автоматически по своему расположению будет доступна большому количеству людей, так как центр в принципе насыщен в дневное время… У этого места есть все шансы стать хорошим большим парком, куда не нужно добираться. Поход в который не надо планировать с понедельника на следующую субботу и специально выбирать большой промежуток времени. Туда можно просто завернуть по пути на работу или с работы»,— считает ландшафтный архитектор Николай Осколков.

«Для того чтобы вернуть часть природы, создать зеленый каркас (который может быть отдельным или продолжением остальных, которые здесь неподалеку), нам придется создавать сообщества из растений, животных и так далее… И это задача достаточно сложная: разделить потоки людей и уголки природы, на которые люди будут смотреть, но куда не будут заходить»,— отметил ландшафтный дизайнер Виктор Тропченко.

«На базе этого парка мы можем применить некие технологические решения, которые позволят расширить уличное озеленение на Петроградской стороне… Плюс мы можем создать положительный пример создания большой зеленой точки в центре города»,— сказала Ирина Лысокобылко, ландшафтный архитектор Derevo Park.

Итог обсуждений: топ-10 идей

1. Создавать не декоративный «парк-на-крыше», а именно природный парк с полноценной экосистемой.

2. В концепцию должна быть заложена этапность реализации и жизненного цикла парка на ближайшие годы.

3. Высаживать сразу крупномерные деревья, чтобы не ждать десятилетиями, пока они вырастут и сформируются. Если парк должен стать событием, можно себе позволить такой жест.

4. Работать не только на территории Тучкова буяна, но и существенно расширить границы проектирования, включая площадь Лихачева, чтобы обеспечить пешеходные связи с парком.

5. В парке главное ландшафт, а не дополнительные развлекательные и коммерческие функции, привлекающие дополнительные потоки людей.

6. Сделать парк всесезонным, предусмотреть защиту от ветра и непогоды, учитывая климат Петербурга.

7. Предусмотреть при проектировании интересы разных категорий горожан: использующих средства микромобильности; одиноких созерцателей, в том числе с животными; с доходом ниже среднего и нуждающихся в комфортных бесплатных местах.

8. Не забывать об историческом наследии территории и ключевых объектах — например, о питомнике растений: его можно воскресить в виде оранжереи.

9. Парк обязательно должен стать важной частью зеленого каркаса города и дать петербуржцам локацию, где можно свободно выйти к «большой воде».

10. Эти идеи в ноябре будут переданы экспертной комиссии конкурса для дополнения технического задания для конкурсантов. Готовые концепции представят в мае 2020 года, в июне лучшая из них будет презентована на Петербургском международном экономическом форуме.

Светлана Хаматова