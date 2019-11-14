Живой город

В Петербурге новое приживается с трудом. Любой градостроительный проект широкой общественностью критикуется и даже, бывает, блокируется. Не будем вспоминать эти архитектурные яблоки раздора, но каждый петербуржец их знает. Яростные споры идут даже после воплощения проектов, если таковое все-таки произошло. Что, между прочим, развеивает миф о здешней сдержанности и меланхолии. Но если честно, городу не хватает нового и непривычного, говорю как петербурженка в пятом поколении (это для метателей камней в чужие огороды). Рискну утверждать, что решать судьбу нового в моем любимом городе должны, прежде всего, профессионалы: урбанисты, архитекторы, антропологи,— а не широкие народные массы. Тут мне, конечно, возразят, мол, знаем мы этих архитекторов с их новостроем… И скепсис этот чаще всего оправдан. Но город — не застывшая музыка в камне, а живой организм, он меняется, как бы мы к этому ни относились, и это объективная реальность. Как сделать окружающую среду более ориентированной на горожан, как преображать, воссоздавать и с чем расставаться — для ответов на эти вопросы просто необходимы архитектурные, градостроительные и дизайнерские конкурсы с авторитетными в профессиональном сообществе экспертами. Своего рода коллективный разум. Разве есть другие варианты?

Много ли в Петербурге парков? Вопрос риторический. По количеству оазисов в виде садов, скверов и парков город значительно отстает от многих мегаполисов мира. Мало того, зеленые территории продолжают застраиваться, несмотря на протесты жителей. И это тоже проблема. Говорят, понятие парка в СССР испортили в 1930-е годы, добавив словосочетание и функции «культуры и отдыха» с их аттракционами и массовыми затеями. Возможно, тогда это было оправданно. Но сегодня нужны новые объекты, новый дизайн, новый опыт. Эта внутренняя потребность города уже очевидна. И в любом случае деревья лучше домов.

ЕЛЕНА ФЕДОТОВА, РЕДАКТОР GUIDE «ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА»