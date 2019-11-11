Четвертую очередь обхода Нижнего Новгорода начнут строить в 2020 году

Строительство четвертой очереди обхода Нижнего Новгорода планируется начать в 2020 году, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«В этом году в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мы проектируем восемь обходов городов: Нижний Новгород, Рязань, Волгоград, Хасавюрт, Дербент, Владикавказ, Иваново и Набережные Челны. В будущем году приступим к началу их строительства»,– сообщил господин Дитрих.

Напомним, в мае бывший на тот момент министром транспорта и автодорог Нижегородской области Вадим Власов заявил о намерении приступить к строительству четвертой очереди обхода областного центра до конца 2019 года. Напомним, стоимость строительства оценивается в 23,5 млрд руб. Первую очередь обхода ввели в 1993 году, вторую – в 2008 году, строительство третьей завершилось в 2016 году.

Анастасия Еремина