Директора предприятия в Гуково подозревают в невыплате зарплаты работникам в течение года

Генерального директора гуковской компании ООО «Титан» подозревают в невыплате работникам заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятием руководит Сергей Медведенко.

По версии следствия, директор предприятия с августа 2018 года по июль 2019 года не выплачивал заработную плату шести работникам. Общая сумма задолженности составила более 2,5 млн руб. При этом бизнесмен имел реальную возможность погасить долги перед работниками, но направил имеющиеся на счете организации деньги на другие хозяйственные нужды.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Титан» зарегистрировано в Гуково в мае 2005 года с основным видом деятельности «Производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов». Компанией руководит Сергей Медведенко, ему же принадлежит 20% предприятия. Остальные 80% в собственности у Светланы Щаблыкиной. Выручка компании за 2018 год составила 381,2 млн руб., прибыль — 2,7 млн руб.

Дарья Голякова