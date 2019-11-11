Жители Кубани забыли забрать 3 тысячи документов на недвижимость

Порядка 3,5 тысяч оригиналов документов на недвижимость поступило в архив Кадастровой палаты по Краснодарскому краю с начала 2019 года. В основном, это договоры купли-продажи, а также договоры дарения и выписки из ЕГРН, которые были подготовлены по итогам оказания государственных услуг, но так и остались «невостребованными». Кадастровая палата разъяснила, где хранятся забытые документы на недвижимость и как можно их получить.

Сегодня прием документов для проведения учетно-регистрационных действий с недвижимостью, а также выдача подтверждающих документов по итогам кадастрового учета и регистрации прав собственности проводятся через МФЦ. Четко установленные сроки позволяют заранее знать время получения определенной услуги. Например, выписку сведений из ЕГРН можно получить в офисе МФЦ через пять рабочих дней.

Подтверждающие документы о кадастровом учете будут готовы через семь рабочих дней после подачи заявления, срок регистрации права собственности занимает не более девяти рабочих дней, а для одновременного учета и регистрации требуется не более 12 рабочих дней. Такие же сроки действуют и для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу.

В настоящий момент заявители могут в режиме онлайн отслеживать готовность документов по номеру заявки на оказание услуг. Помимо этого, некоторые отделения МФЦ отправляют гражданам смс-оповещения о готовности документов к выдаче.

Готовые документы на недвижимость хранятся в офисе Многофункционального центра на протяжении 30 дней. Если в течение месяца по тем или иным причинам заявитель не явится за ними, документы будут переданы в архив Кадастровой палаты.

С января по октябрь 2019 года в архив Кадастровой палаты поступило более 3 343 тысячи «невостребованных» оригиналов документов на недвижимость.

Большую долю от всего количества документов составили договоры купли-продажи, их число составило 1 119 тысячи, выписки из ЕГРН – 1 801 тысячи, договор дарения - 151. В некоторых регионах доля таких «забытых» документов доходит до 70%. В Ставропольском крае эта цифра составляет около 84%.

Запросить документы из архива Кадастровой палаты можно в обратном порядке – через МФЦ. Кроме того, можно подать запрос в офисах территориального и межрайонного отделов Кадастровой палаты по месту расположения объекта недвижимости. Получить инструкцию по вопросу получения забытых документов также можно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) 8 800 100 34 34.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Краснодарскому краю