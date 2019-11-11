Победители окажутся на щите

Конкурс социальной рекламы «Живи городом» проводится в Нижнем Новгороде.

Этот проект Семейной академии «Дарование» реализуется при поддержке мэрии.

Можно сказать, что это проект для проектов. Руководитель «Дарования» Людмила Степанова рассказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что в городе проходит ежегодный конкурс социальных проектов «Открытый Нижний», и в этом году возглавляемая ею организация стала одним из победителей этого конкурса, и теперь реализует в свою очередь проект, на который нижегородцы могут представить свои проекты социальной рекламы. Лучшие макеты, по словам организаторов, будут размещены на цифровых экранах, что и должно, по их замыслу, стать стимулом для талантливых молодых людей, небезразличных к социальным проблемам города.

К участию в конкурсе приглашаются жители города в возрасте от 18 до 23 лет. Заявки можно подать до 25 ноября.