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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Победители окажутся на щите

В Нижнем Новгороде стартовал конкурс социальной рекламы.

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Конкурс социальной рекламы «Живи городом» проводится в Нижнем Новгороде.


Этот проект Семейной академии «Дарование» реализуется при поддержке мэрии.

Можно сказать, что это проект для проектов. Руководитель «Дарования» Людмила Степанова рассказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что в городе проходит ежегодный конкурс социальных проектов «Открытый Нижний», и в этом году возглавляемая ею организация стала одним из победителей этого конкурса, и теперь реализует в свою очередь проект, на который нижегородцы могут представить свои проекты социальной рекламы. Лучшие макеты, по словам организаторов, будут размещены на цифровых экранах, что и должно, по их замыслу, стать стимулом для талантливых молодых людей, небезразличных к социальным проблемам города.

К участию в конкурсе приглашаются жители города в возрасте от 18 до 23 лет. Заявки можно подать до 25 ноября.

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