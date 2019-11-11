В Бурятии в казарме найден мертвым 20-летний контрактник

В казарме воинской части №69647 в городе Кяхта (Бурятия) найден мертвым 20-летний военнослужащий. По данным ТАСС, он проходил службу по контракту.

Агентство со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО) сообщает, что осмотревшие тело медики предварительно причиной смерти назвали сердечную недостаточность. Военная прокуратура и комиссия общевойскового объединения ВВО проводят проверку.

По словам юриста правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Антона Щербака, раньше воинская часть №69647 «давала о себе знать как неблагополучная». «Она находится на границе с Монголией в забытом богом месте. Несколько лет назад к нам приходили мамы из Санкт-Петербурга, чьи сыновья там служили, и жаловались на дедовщину и плохие условия службы. Но, видимо, из-за удаленности информация о происходящем оттуда почти не доходит»,— пояснил “Ъ” господин Щербак.

Мария Литвинова