Годовой контракт не спасет перевозчиков Они будут вынуждены остановить обновление общественного транспорта из-за решения властей Ижевска заключать договоры только на год

Администрация Ижевска представила новую маршрутную сеть городского общественного транспорта, которая может начать действовать с 2020 года. Ее и параметры предстоящих изменений в работе перевозчиков обсудили за круглым столом с участием администрации города, представителей общественной палаты, миндортранса, перевозчиков и общественных организаций. Власти решили перестраховаться на случай, если новая схема не будет успешной, поэтому контракты с транспортными компаниями по социальным маршрутам планируется теперь заключать лишь на один год. Представители общественной палаты города посчитали, что данные изменения неэффективны и приведут к ухудшениям качества услуг общественного транспорта.

На круглом столе «Общественный транспорт Ижевска — 2020. Маршруты, качество, тарифы», проведенном медиагруппой «Центр», презентовали проект новой маршрутной сети Ижевска, которая подразумевает не только изменения движения транспорта. Власти города намерены сократить продолжительность действия новых контрактов с перевозчиками по регулируемым тарифам.

«Мы планируем подобный документ впервые, контракты будут сроком на один год, чтобы посмотреть, как будут загружены маршруты пассажирами»,— отметил заместитель главы администрации Ижевска Игорь Сальников.





Опираясь на исследование агентства дорожной информации «Радар», власти города выяснили, что высокодоходными являются только три из 26 социальных маршрутов. На конкурсной основе планируется реализовать три лота, включающие в себя все эти маршруты. Начальную стоимость лота определят в 1 рубль. «Если делать 26 лотов по каждому маршруту, то понятно, что перевозчики возьмут те, которые выгодны, а с остальными в таком случае, что делать? В том числе, при распределении по лотам мы руководствовались требованиями УФАС», — подчеркнул господин Сальников.

Сейчас все эти 26 маршрутов обслуживает ИПОПАТ, который давно содержит убыточные маршруты за счет прибыльных.

«По данным ежегодных опросов удовлетворенности общественным транспортом, который проводит интернет-ресурс "Домофонд.ру", Ижевск занимает пятое место среди 200 городов. Я вижу сейчас больше рисков для городской транспортной артерии, чем плюсов в предлагаемых изменениях. И, думаю, в наших силах и в полномочиях городской власти есть все возможности пересмотреть срок контракта и обеспечить компаниям-перевозчикам нормальные условия для работы и дальнейшего развития городского транспорта»,— отметила председатель общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

В июле 2015 года впервые в России ввели единый принцип организации пассажирских перевозок на общественном транспорте. Согласно №220-ФЗ, муниципалитеты за счет бюджета региона или города закупают весь необходимый объем услуг пассажирского транспорта общего пользования. В 2019 году почти у всех перевозчиков в Ижевске заканчивается срок действия договоров с администрацией на обслуживание городских маршрутов.

Перевозчики, ранее принимавшие участие в подписании контрактов с муниципалитетом Ижевска, также видят в новом проекте недоработки. В прошлые годы контракты заключались на более длительные сроки, что давало возможность компаниям сотрудничать с банками по обновлению транспорта. По словам председателя совета директоров АО «ИПОПАТ» Дмитрия Пивоша, на таких условиях банки не предоставят в лизинг автобусы. «Банки уже "наелись", потому что во многих городах они на свой страх и риск давали в лизинг транспорт. А потом нередко были вынуждены его же изымать за долги и пытаться перепродать. При том, что даже в таких случаях минимальные сроки составляли от трех лет. Мы готовы сохранить социальные маршруты Ижевска и участвовать в конкурсе, но сроки контрактов нас очень беспокоят»,— указал господин Пивош.

Представители общественной палаты Ижевска опасаются, что при заданных условиях ни один перевозчик с новым подвижным составом не войдет на рынок. Ведь сейчас только по ИПОПАТ и ИжГЭТ износ транспорта составляет около 50%. При стоимости одного автобуса в 10 млн руб., а трамвая в 27 млн несложно посчитать, сколько денег нужно на постоянные обновления автопарка, отметили участки круглого стола.

Перевозчики привели в пример другие города страны, где законы субъекта закладывают или больший период по контракту, который достигает пяти-семи лет, или получение субсидий. Например, в Тольятти контракт обеспечивается в течение одного года, но на сумму порядка 800 млн руб., в Ростове-на-Дону контракты заключаются на пять лет, а Пермь распланировала поэтапные изменения в своей транспортной системе до 2024 года.

По словам замначальника управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Алексея Полуэктова, конкурс пройдет до конца года и имеет федеральный формат, и есть риски не найти перевозчика. «Однако крупных перевозчиков в городе мы знаем, с ними проведена беседа и у них настроение есть работать, надеемся, что они заявятся на этот конкурс»,— подытожил господин Полуэктов. При этом сам же подчеркнул, что «на пять лет инвестиционная составляющая — лучший вариант для перевозчиков».

Участники мероприятия особо отметили, что для жителей города куда более значимым остается вопрос безопасности перевозок. По словам представителя общественного совета миндортранса Удмуртии и общероссийского объединения пассажиров Наиля Зиятдинова, особое внимание стоит уделить ужесточению правил перевозок пассажиров. «С 1 ноября у нас везде тахографы, не говоря о ежедневном медосмотре и условиях парковки. Исходя из этих параметров другого такого перевозчика, как ИПОПАТ у нас нет, который соответствовал бы всем требованиям»,— заключил он. При этом только на переоборудование автобусов тахографами ИПОПАТу требуется около 7,5 млн руб. При одногодичных контрактах на такие инвестиции может пойти не каждый перевозчик.

Объявить конкурсы администрация Ижевска планирует в ближайшие дни. Власти остались при своем мнении, и заключать контракты будут только на год.

Юлия Вахрушева