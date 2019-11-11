В Ростове спорткомплекс «Русского национального банка» выставили на торги за 132,4 млн рублей

В Российском аукционном доме на торги выставили водноспортивный оздоровительный комплекс Energy Plaza общей площадью 3,816 тыс. кв м., принадлежащий обанкротившемуся «Русскому Национальному Банку». Его начальная стоимость составляет 132,4 млн руб., шаг на повышение — 6,6 млн руб.

Объект расположен по ул. ул. 339 Стрелковой Дивизии, 23/4.В лот входят три отдельно стоящих здания 2008 года постройки, бассейн с чашей 579,3 кв. м, а также тренажеры и спортивное оборудование. Комплекс арендует учреждение дополнительного образования «Бассейны Дона» за 100 тыс. руб. в месяц.

«Учитывая планировку, функциональное назначение, а также локальное окружение, наилучшим наиболее эффективным вариантом использования объекта является переформатирование под фитнес-клуб с собственным бассейном, спа-комплексом, медицинским центром и тренажерным залом», — говорится в сообщении.

Комплекс Energy Plaza ранее принадлежал компании ООО «Спортивно-оздоровительная ассоциация „Бассейны Дона“» созданной в 2005 году и принадлежащей известному ростовскому предпринимателю Игорю Горину. В 2016 году «Русский национальный банк» потребовал вернуть кредит и проценты по нему на сумму больше $3 млн, выданный «Бассейнам Дона» для рефинансирования займов, взятых ранее на строительство EnergyPlaza. Залогом по кредиту стал сам оздоровительный комплекс. В августе 2017 года имущество было продано в счет уплаты долгов перед банком за 45 млн руб. компании ООО «Консалт Менеджмент», основным владельцем которого является оффшорDanatella Group LTD (Маршалловы острова). Уже 16 октября 2017 года «Русский Национальный банк» получил объект в собственность (это указано в выписке из ЕГРН).

Напомним, что летом 2018 года ЦБР отозвал лицензию у «Русского национального банка», так как финансовое учреждение, по мнению регулятора, было нацелено на обслуживание интересов его собственников, а кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами РНБ, привело к образованию на его балансе значительного объема проблемных активов. В ноябре того же года банк был объявлен банкротом.

По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Русский национальный банк» было учреждено в 1990 году. Его владельцы — председатель правления Сергей Насибуллин (доля 10%), Стелла-Мария Шишкина (45%) и Елена Варшавская (45%), которая является супругой известного предпринимателя Вадима Варшавского.

Дарья Голякова