Сотовая связь расширяет ценовой диапазон

Сотовая связь может подорожать как минимум на 10%. Такого мнения придерживаются опрошенные газетой «Известия» аналитики. Это связано с желанием операторов компенсировать убытки от отмены роуминга внутри страны и расходов на установку оборудования по «пакету Яровой». По некоторым данным, стоимость сотовой связи для россиян уже начала расти.

И более того, в целом за этот год цены у операторов поднялись в среднем на те же 10%, говорит гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: «В течение 2019 года более 70% пользователей почувствовали повышение цен и уже как-то отреагировали на случившееся: либо перешли на другой тарифный план, либо к другому оператору.

В дальнейшем, к сожалению, для исполнения “закона Яровой” потребуются ресурсы для хранения информации, а значит, цены в течение 2020 года будут повышаться.

Но в принципе надо понимать, что на сегодняшний момент более 80% пользователей сотовых операторов подключаются к пакетным тарифным планам, куда входит уже все: СМС, мобильный интернет, голосовая связь. Конечно, основным драйвером услуг является мобильный интернет, особенно последние два-три года. Пользователи стали чаще использовать большие объемы трафика. Если раньше среднестатистический человек тратил в месяц примерно 4-5 Гб, то сейчас эта цифра уже достигает 10 Гб. Поэтому тарифные планы уже сами по себе становятся дороже. Кроме этого, стоит учитывать реакцию операторов на принятые законы».

В МТС и «Мегафоне» не ответили на запросы. В Tele2 и «Вымпелкоме» заявили, что не намерены повышать цены на свои услуги, и в этом случае операторы вряд ли лукавят, говорит аналитик «Финама» Леонид Делицын. По его словам, повышение цен приведет к оттоку клиентов: «У абонентов сотовой связи возникает ощущение, что их совокупные расходы на услуги выросли. Мы стали качать больше видео, привыкли к разным промо-предложениям, к дешевому интернету. Нам потребовались другие тарифы с большим объемом трафика, но оказалось, что это выходит дороже. В результате у многих, в том числе и у меня, остается ощущение, что мы стали тратить на связь больше. Тем не менее из этого пока не следует, что операторы начнут повышать цены, чтобы компенсировать свои потери.

Они могут это сделать только все вместе, но никак не по отдельности: надо учитывать конкурентную борьбу на рынке.

Каждый десятый опрошенный говорит, что он намерен сменить оператора, еще 12% об этом подумывают. У всех компаний есть отток абонентов, то есть мы бегаем между разными операторами в поисках лучших тарифов и предложений. Это не та ситуация, при которой один оператор мог бы повысить цены и не потерять абонентов».

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Глеб Силко