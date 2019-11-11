Часть набережной в центре Челябинска отдадут под платный парк

На набережной реки Миасс между историческим музеем и улицей Красной в центре Челябинска создадут ландшафтный парк. Благоустройством будет заниматься частный инвестор, он огородит территорию и сделает вход платным. За такое решение на портале «Активный житель 74» проголосовало более 3 тыс. человек, против было 453 респондента, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отмечают в администрации, в ближайшее время работы будут начаты. Публичные слушания, судя по информации пресс-службы, проводиться не будут. Проектом запланировано создание на территории в 1,2 га пространства для занятий спортом и отдыха. В парке создадут зоны регулярных садов, искусственные холмы и водоемы, детские площадки, поставят спортивные снаряды. Для посетителей будут работать прокат спортинвентаря, туалеты и зоны общественного питания.

Инвестор также займется благоустройством прибрежной зоны Миасса от исторического музея до улицы Красной. На пешеходной зоне высадят кустарники, поставят скамьи, разместят торговые точки. Вдоль реки можно будет пройти бесплатно.