В Татарстане ожидается потепление до 7 градусов выше нуля

Теплая погода возвращается в Татарстан на этой неделе. Как сообщает Гидрометцентр, 12 ноября в республике температура воздуха повысится до +7°С днем и составит +2..-3° ночью. При этом в течение дня ожидаются дождь, морось, туман и гололед.

13 ноября, по данным синоптиков, в Татарстане прогнозируются мокрый снег и дождь. Ночью столбики термометров покажут +4 до -1°, днем — +2..+6°. Похожая погода сохранится в регионе и 14 ноября. Ночью температура воздуха составит +1..-4°, днем она поднимется до 0..+5°.

В оставшиеся дни д конца недели в Татарстане также ожидается теплая погода. Ночью похолодает до -1°, днем воздух будет прогреваться до +6°.

"Ъ-Казань"