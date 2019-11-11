«Внуки девяностых»

Рождаемость в Нижегородской области никак не в силах превысить смертность. Почему меры ее поддержки не дают желаемого эффекта?

Как подсчитал Нижегородстат, за 4 года с 2014 по 2018 естественная убыль населения Нижегородской области превысила 65 тысяч человек. За 2018 год убыль составила 20 тысяч.

По данным на текущий год в Нижегородской области проживает 3 214 тысяч человек. В 1990 году в регионе впервые была отмечена абсолютная естественная убыль населения. Население области сокращалось рекордными темпами с 1991 по 1995 год, а самый низкий уровень рождаемости был отмечен в 1999 году. Наибольшее число смертей зарегистрировано в 2003-м.

О причинах сокращения численности населения области и о том, почему не работают меры поддержки рождаемости, «ЪFM Нижний Новгород» рассказал социолог Александр Прудник.

Таким образом, сегодня тем, кто родился в 90-х, от двадцати до двадцати девяти лет. Именно у них и должно рождаться большинство детей. Но эта возрастная группа, которую логично называют «детьми девяностых», относительно малочисленна, и никакие меры не смогут сделать так, чтобы общее число их детей, которых окрестили «внуками девяностых», оказалось хотя бы таким же, как число «внуков восьмидесятых».

Это не значит, что меры принимать не надо. Если мы хотим, чтобы через двадцать лет демографическая яма была уже не такой глубокой, надо именно сегодня стимулировать рождаемость.

Добавим, что программа материнского капитала продолжит действовать и в предстоящем году, при этом с 1 января возобновится ее индексация. С 2020 года сумма маткапитала составит 466 тысяч рублей (сегодня она равняется 453 тысячам).